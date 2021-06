“Come il mare di notte” è l’opera prima, edita Words Edizioni della giovane autrice Martina Boselli. Il primo punto da rivelare è che non si tratta di un vero e proprio romanzo nella sua definizione più atavica che si conosca, né tantomeno meramente di un manuale di auto. Quest’opera, come la stessa Martina Boselli ha voluto chiarire, è piuttosto “un viaggio” e forse anche in questo caso l’espressione ideale è “viaggio di scoperta”, che va dall’io interiore sino a toccare meandri dell’animo umano fitto di sentimenti, ed è davvero uno strumento utilissimo per aiutare chiunque nel raggiungimento dell’amore per sé stessi, soprattutto se sei una donna che ha attraversato un dolore e un trauma profondamente radicati che ti impediscono di riscoprire che la prima persona da amare sia te stessa.

Leggendo Come il mare di notte, il messaggio importante che se ne può trarre è che c’è sempre una ragione e una via d’uscita alla sofferenza. La capacità principale che si può ottenere da questo libro è sviluppare un vero e proprio senso di autostima in grado di farci evitare di smettere di reagire per dare adito alle paure che ci impediscono di avere la meglio. Una lettura leggera ma allo stesso tempo profonda che riesce pienamente nel suo intento di colpire nel segno con frasi semplici, realistiche e capaci di mettere tutti e tutto in discussione. «…A un certo punto della nostra vita capita di trovarci in mezzo alla tempesta. Quando succede ne siamo profondamente spaventati e anche un po’ incuriositi, perché le cose nuove ti mettono addosso sempre un po’ d’ansia mista al piacere di scoprire cosa ti riserverà il destino. La tempesta, a volte, può presentarsi anche all’intero di rapporti consolidati.»

Martina Boselli è riuscita, con una prosa limpida e coinvolgente, a riassumere gli innumerevoli passi della sua vita, ma che sa tanto di vita comune. Come il mare di notte insegna quanto mondo possa celarsi dietro le persone che pensiamo di conoscere già. La Boselli è abile nel fornire la bellezza e il conforto delle parole, strumenti ideali per migliorare la propria vita senza promettere miracoli che solitamente raccomandano certi poco credibili “guru”. Questa ti pone davanti alla nuda e cruda realtà, rivelandoti che se sei fatto in un determinato modo, non dipende da nessuno se non da te stesso e dal frutto delle scelte fatte in passato, anche nelle situazioni che non hai potuto controllare o manovrare in prima persona. A conti fatti, quello che il libro trasmette è che dobbiamo cercare di vivere la nostra esistenza sempre al meglio delle nostre possibilità.

Casa Editrice: Words Edizioni

Genere: Self-help

Pagine: 250

Prezzo: Cartaceo 15,90 €