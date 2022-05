Doctor Who, annunciato il nuovo attore, sarà proprio Ncuti Gatwa di Sex Education

La BBC ha annunciato ufficialmente l’identità del quattordicesimo Dottore – Ncuti Gatwa è la prossima star di Doctor Who quando Jodie Whittaker lascerà la serie.

La BBC ha annunciato Ncuti Gatwa come quattordicesimo Dottore in Doctor Who. La serie televisiva di fantascienza più longeva del mondo, la rigenerazione è il segreto del successo di Doctor Who. Significa che lo show non ha mai bisogno di finire – ogni volta che una star sceglie di andarsene, il Dottore semplicemente si rigenera in una nuova forma, con un nuovo attore che prende il suo posto e la serie che effettivamente si rilancia.

Uno dei rilanci più significativi nella storia recente dello show sta per avere luogo, con il tredicesimo Dottore Jodie Whittaker che parte insieme all’attuale showrunner Chris Chibnall. Russell T. Davies, la mente dietro il revival del 2005, sta tornando come showrunner, con la produzione che dovrebbe iniziare al più tardi quest’anno. C’è stata un’intensa speculazione sull’identità del quattordicesimo Dottore e la BBC è stata attenta a programmare l’annuncio in modo da non sminuire gli episodi finali della Whittaker.

Alcuni avevano sperato che la BBC riuscisse a mantenere il segreto fino alla messa in onda del Doctor Who Centenary Special in ottobre, ma in verità questo è sempre stato impossibile: non appena la produzione fosse iniziata, l’identità del nuovo Dottore sarebbe trapelata.

Ora, la BBC ha annunciato ufficialmente che il quattordicesimo Dottore sarà interpretato dall’attore premiato dai Bafta Ncuti Gatwa (Sex Education, L’ultima lettera d’amore, Barbie). Un comunicato stampa ufficiale ha incluso una dichiarazione di Gatwa:

“Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento. Un mix di profondo onore, oltre l’eccitazione e naturalmente un po’ di paura. Questo ruolo e questo show significano molto per molti in tutto il mondo, me compreso, e ognuno dei miei incredibilmente talentuosi predecessori ha gestito questa responsabilità unica e il privilegio con la massima cura.

Farò del mio meglio per fare lo stesso. Russell T Davies è un’icona quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che si avvera. La sua scrittura è dinamica, eccitante, incredibilmente intelligente e frizzante di pericolo. Il parco giochi metaforico di un attore. L’intera squadra è stata così accogliente e ha veramente dato il suo cuore allo show.

E così, per quanto sia incredibile, sono consapevole che sto entrando a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, posso avere solo un cuore, ma lo sto dando tutto a questo show”.

Secondo Davies, Gatwa è stato scelto in base alla forza della sua audizione, “A volte il talento entra dalla porta ed è così luminoso, audace e brillante, che rimango a bocca aperta e ringrazio la mia buona stella”, ha osservato. “Ncuti ci ha abbagliato, si è impossessato del Dottore e ha posseduto quelle chiavi del TARDIS in pochi secondi”.

Gatwa entra nella storia di Doctor Who come il primo Dottore ad essere nato fuori dal Regno Unito – i suoi genitori si sono trasferiti dal Ruanda come rifugiati quando era solo un bambino, ed è cresciuto in Scozia. È meglio conosciuto per aver interpretato la parte di Eric in Sex Education, un ruolo per il quale ha ricevuto il premio come miglior attore agli Scottish BAFTA Awards del 2020 e la performance dell’anno ai Rose d’Or Awards del 2020. È un bel colpo per Doctor Who attirare ancora una volta un talento così riconoscibile.

LEGGI ANCHE-> Sex Education 4 sta preparando un futuro senza la Moordale, cosa succederà?

L’annuncio della BBC mette fine a più di un anno di speculazioni, dopo che la rinuncia della Whittaker da Doctor Who era stata vociferata all’inizio del 2021. Con la decisione del casting ora allo scoperto, la BBC intende entrare in un periodo di silenzio stampa mentre concentra l’attenzione sul prossimo Doctor Who Centenary Special in ottobre.

Questo evento sancirà la fine del mandato della Whittaker, con una scena di rigenerazione che presumibilmente segnerà il debutto di Gatwa in Doctor Who.