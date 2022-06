Stranger Things 4, i nuovi personaggi ecco dove li abbiamo già visti

Robert Englund interpreta Victor Creel nella quarta stagione di Stranger Things, insieme ad attori di Game of Thrones, della serie Twilight, di AChiamatemi Anna e di altri ancora.

Per la sua quarta stagione, Stranger Things è diventato super-grande. Gli episodi sono più lunghi, le trame sono molteplici, i luoghi sono più lontani e il cast si è ingrandito oltre ogni ragionevole misura. Anche tenendo conto del consueto tasso di sostituzione dei cadaveri per colmare i vuoti lasciati dalle vittime del Sottosopra della scorsa stagione, ci sono molti volti nuovi.

Oltre alla maggior parte delle vecchie facce, più un paio di volti così pesantemente ricoperti di protesi terrificanti che non riconoscereste gli attori dietro di loro se si sedessero a pranzo con voi nella tenda del catering.

Per orientarci tra la nuova folla, ecco un’introduzione agli studenti del liceo Eddie, Chrissy, Jason, Argyle, Patrick, Angela, Vickie e alla loro consulente Ms Kelly; ai militari Dmitri (Valar Morghulis) e il tenente colonnello Sullivan; all’infermiere dell’ospedale psichiatrico Peter Ballard e allo specializzando e infermiere Victor Creel, interpretato nientemeno che da Robert Englund di Nightmare – Dal profondo della notte. E non sono nemmeno tutti…

Robert Englund/Kevin L. Johnson nel ruolo di Victor Creel

I ragazzi di Stranger Things sono tutti figli di Freddy! Nella quarta stagione, la leggenda dell’horror Robert Englund (Nightmare – Dal profondo della notte) interpreta Victor Creel, un uomo disturbato accusato di un terribile omicidio nella Hawkins degli anni ’50 che da allora è rinchiuso in un ospedale psichiatrico locale.

Creel è stato introdotto per la prima volta da Kevin L. Johnson in questo teaser flashback ambientato negli anni Cinquanta, che mostra la sua giovane e sorridente famiglia che si trasferisce nella loro casa prima che le cose inizino ad andare inquietantemente male. Nel 1986, anno in cui si svolge la quarta stagione, la casa dei Creel è diventata un famigerato punto di riferimento di Hawkins, in cui Steve, Dustin e compagni si introducono alla ricerca di risposte.

Joseph Quinn nel ruolo di Eddie Munsen

La quarta stagione vede la banda abbandonare la sicurezza della scuola media e iscriversi alla Hawkins High, dove si mescolano a studenti più grandi come Eddie Munsen. Interpretato dall’attore britannico Joseph Quinn (Dickensian, Strike, Game of Thrones), Munsen è un dungeon master hair metal che guida il club di D&D The Hellfire Club.

Nello scenario delle scuole superiori, rientra nella categoria “freak” e vive in un parcheggio per roulotte con lo zio Wayne, interpretato da Joel Stoffer di Agents of SHIELD.

Tom Wlaschiha nel ruolo di Dmitri

I fan di Game of Thrones riconosceranno Wlaschiha nel ruolo dell’Uomo senza Volto Jaqen H’ghar, un assassino che cambia identità e addestra Arya Stark a diventare “Nessuno” nella Casa del Bianco e del Nero. L’attore di origine tedesca ha recitato accanto a Donald Sutherland nel thriller Crossing Lines e ha interpretato Hagen nell’acclamata serie drammatica sugli U-Boat Das Boot. In Stranger Things interpreta Dmitri, una guardia carceraria russa intelligente e affascinante. Ma ci si può fidare di lui?.

Jamie Campbell Bower nel ruolo di Peter Ballard

Il Caius del franchise di Twilight e il giovane Gellert Grindelwald nei film di Harry Potter prima che Colin Farrell, Johnny Depp e Mads Mikkelsen si facessero notare, Jamie Campbell Bower (Camelot, Shadowhunters – Città di ossa) è un volto familiare sullo schermo. Il 34enne attore britannico interpreta Peter Ballard nella quarta stagione di Stranger Things, un personaggio descritto come un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità a cui assiste giorno dopo giorno, Peter prenderà finalmente posizione?.

Grace Van Dien nel ruolo di Chrissy Cunningham

L’attrice e regista 26enne Grace Van Dien (The Village, Greenhouse Academy, The Binge) interpreta la cheerleader principale della Hawkins High, Chrissy, descritta come la ragazza più popolare della scuola e fidanzata del capitano di basket Jason. Ma non tutto è come sembra per Chrissy, sotto la superficie apparentemente perfetta si nasconde un oscuro segreto.

Eduardo Franco nel ruolo di Argyle

I telespettatori di La rivincita delle sfigate riconoscerebbero ovunque quei lunghi capelli. Eduardo Franco ha interpretato il liceale Theo nell’opera prima di Olivia Wilde e Spencer nell’amatissima serie comica American Vandal. Nella quarta stagione, è il fattorino della pizza Argyle, un amico di Jonathan Byers a Lenora, in California, dove Jonathan vive con la madre Joyce, il fratellino Will e la sorella adottiva “Jane” (Undici).

Amybeth McNulty nel ruolo di Vickie

I fan di Chiamatemi Anna riconosceranno la stessa Anne Shirley nel ruolo di Vickie, studentessa della Hawkins High, nella quarta stagione di Stranger Things. Descritta come una nerd della banda che parla velocemente, Vickie viene introdotta come potenziale interesse amoroso per uno dei membri della banda. L’attrice irlandese-canadese Amybeth McNulty, 21 anni, è apparsa anche in Spartikelmysteriet e nel dramma sui rapimenti Clean Break.

Sherman Augustus nel ruolo del tenente colonnello Sullivan

Conosciuto per aver interpretato il detective Hank Weber nella longeva soap statunitense Febbre d’amore, ruolo a cui ha fatto seguito con parti regolari in Low Winter Sun e American Odyssey, Sherman Augustus si unisce alla quarta stagione di Stranger Things nel ruolo del tenente colonnello Sullivan, un uomo intelligente e senza fronzoli che crede di sapere come fermare il male a Hawkins una volta per tutte.

Mason Dye nel ruolo di Jason Carver

Mason Dye di Bosch interpreta la star della pallacanestro della Hawkins High Jason Carver, in cima alla lista dei più cool della scuola. Bello, ricco, popolare e fidanzato di Chrissy, il “mondo perfetto” di Jason comincia a svelarsi quando un nuovo male minaccia Hawkins.

Un nuovo male che Jason e i suoi compagni di squadra percepiscono come proveniente dagli emarginati della scuola e non hanno intenzione di lasciar correre. Il 28enne Mason Dye ha interpretato in precedenza Garrett in Teen Wolf e Damon nel dramma sui rapimenti Finding Carter.

Regina Ting Chen nel ruolo di Ms. Kelly

Con diversi ruoli da protagonista in TV e al cinema, la consulente scolastica della Hawkins High, Ms. Kelly, è forse il ruolo più importante di Regina Ting Chen sul grande schermo. L’attrice interpreta un membro popolare del personale che offre aiuto agli studenti in difficoltà, tra cui Max di Sadie Sink, che continua ad affrontare la perdita traumatica del fratellastro Billy.

Myles Truitt nel ruolo di Patrick

Issa di Black Lightning, alias Myles Truitt, è Patrick, un membro della squadra di basket degli Hawkins Tigers “che ha amici, talento e una bella vita… fino a quando eventi scioccanti mandano la sua vita fuori controllo. Il ventenne Truitt è apparso in precedenza nel dramma criminale di Starz BMF, nel dramma familiare di Ava DuVernay Queen Sugar e ha interpretato il protagonista Eli nel film del 2018 Kin.

Elodie Grace-Orkin nel ruolo di Angela

Elodie Grace-Orkin, relativamente nuova, fa parte del gruppo di Lenora, CA, nella quarta stagione di Stranger Things. È l’ape regina e leader di una banda di bulli nel nuovo liceo di Undici e Will e vede nella goffa disadattata “Jane” Hopper un facile bersaglio per i suoi crudeli attacchi. Grace-Orkin è già apparsa nella serie teenager Stage Fright.