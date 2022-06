The Boys 3, il cameo dell’episodio 5 spiegato, ecco perché lo ritroviamo

Nel corso della stagione di The Boys sono apparsi diversi camei di grandi nomi, tra cui uno dei produttori esecutivi. Ecco dove è possibile individuarlo.

Con una rivelazione a sorpresa, l’episodio 5 della terza stagione di The Boys presenta un altro divertente cameo di uno dei produttori esecutivi dello show, Seth Rogen. Nel corso delle tre stagioni di The Boys ci sono stati alcuni camei di rilievo, tra cui quelli di Patton Oswalt e Charlize Theron.

Più recentemente, Paul Reiser ha interpretato la Leggenda, un vecchio dipendente della Vought e una presenza ispirata a Stan Lee. L’apparizione di Rogen avviene verso la fine dell’episodio 5 di The Boys, in una scena che fa rabbrividire, anche se esilarante.

Rogen è noto soprattutto per il suo lavoro di attore in commedie come Suxbad – Tre menti sopra il pelo, Strafumati e The Interview, ma ha anche avuto una carriera redditizia scrivendo, dirigendo e producendo una serie di spettacoli televisivi. Oltre a The Boys, Rogen ha prodotto esecutivamente Pam e Tommy disponibile su Disney+, Invincible e Preacher di Amazon Prime.

La terza stagione di The Boys segna il terzo cameo di Rogen nella serie.

Nell’episodio 5 della terza stagione di The Boys, intitolato “L’ultima occasione di guardare questo mondo di bugie”, la posta in gioco si fa ancora più alta, con Patriota che prende il controllo di Vought e i Boys che cercano il membro della squadra di Payback e Super in fuga, Soldier Boy.

In un momento di leggerezza, la fidanzata di Soldier Boy, Crimson Countess (Laurie Holden), viene vista interagire con un fan durante una sessione privata su Supe Porn Platinum. Seth Rogen interpreta uno squallido ammiratore di lunga data, il cui account è Sir-C***-A-Lot-779. I due parlano del nuovo santuario degli scimpanzé della Contessa Cremisi, che ospiterà scimmie del calibro di Outbreak, prima che Sir-C***-A-Lot-779 suggerisca loro di andare avanti.

Non è chiaro se Rogen stia interpretando se stesso, ma dice di aver lavorato una volta con la scimmia di Outbreak, il che implica che anche il suo personaggio è un attore. Il fan della Contessa Cremisi inizia a divertirsi quando la videochiamata viene interrotta da Butcher e i Boys che la interrogano su Soldier Boy.

Il cameo di Rogen in The Boys, stagione 3, è di ogni tipo, goffo, imprevisto e umoristico, ma è soprattutto a questo che servono i suoi camei in The Boys. I camei di Rogen nelle stagioni 1 e 2 di The Boys lo hanno visto interpretare se stesso, mentre è ampiamente coinvolto nel Vought Cinematic Universe. Sarebbe particolarmente divertente se Rogen interpretasse di nuovo se stesso nella terza stagione, ovviamente con un nome osceno.

The Boys continua a evolversi creativamente nella quantità di sangue, violenza e totale dissolutezza in cui si cimentano i personaggi. Ecco perché i momenti comici funzionano così bene: spuntano dal nulla e alleggeriscono la tensione di quella che è stata una stagione 3 intensa e spesso brutale.

L’apparizione di Seth Rogen in The Boys, nella terza stagione, è una gradita pausa dai contenuti emotivamente più pesanti in cui spesso lo show si spinge.