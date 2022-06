The Boys 3: perché Starlight dovrebbe uccidere [SPOILER]

I cambiamenti negli archi dei personaggi di Hughie e Starlight nella terza stagione significano che l’eroina di The Boys dovrebbe uccidere un personaggio fondamentale dello show.

Ora che Supersonic è morto, Starlight dovrebbe uccidere A-Train al posto di farlo fare a Hughie nella terza stagione di The Boys. Mentre Patriota è il peggior cattivo del mondo di The Boys, A-Train si sta dimostrando subdolamente uno degli antagonisti più riprovevoli dello show. Spinto dall’insicurezza e da una meschina crudeltà, l’amorale A-Train non si è mai redento in modo significativo da quando il primo episodio lo ha introdotto facendo uccidere casualmente la ragazza di Hughie.

Laddove la sottotrama della seconda stagione di Abisso, che parodiava Scientology, vedeva il personaggio insensibile tentare di accedere alla sua umanità – con risultati alterni – l’altrettanto malvagio A-Train non ha mai rimediato ai suoi misfatti. Al contrario, è solo peggiorato con il progredire della serie, culminando nella decisione di vendere Starlight e Supersonic a Patriota.

Questa decisione significa che la terza stagione di The Boys dovrebbe permettere a Starlight di uccidere A-Train invece di lasciarlo al suo destino come nei fumetti.

Mentre Hughie ha ucciso la controparte fumettistica di A-Train, ha più senso tematico che sia Starlight a compiere l’azione, se A-Train ha fatto la spia sul suo piano e su quello di Supersonic, quest’ultimo è stato brutalmente ucciso da Patriota, il che significa che il personaggio ha ucciso direttamente o indirettamente gli ex interessi amorosi di Hughie e Starlight.

Le parodie del MCU della terza stagione di The Boys vedono la serie raffigurare la morte come un’inevitabilità disordinata e raccapricciante piuttosto che come qualcosa di onorevole o redentivo, il che renderebbe ancora più appropriato che Starlight, un tempo innocente, uccida A-Train dopo avergli salvato la vita nella prima stagione dello show.

Patriota era sempre stato destinato a morire per mano di Butcher, ma il fatto che Hughie abbia ora una relazione con Starlight – e sia affascinato dai suoi nuovi poteri – significa che avrebbe più senso per Starlight uccidere A-Train. Questo sarebbe sia una vendetta per la morte del suo ex-fidanzato Supersonic, sia un modo per proteggere Hughie dal deragliare ulteriormente la sua bussola morale già allentata.

La reazione gioiosa di Hughie ai suoi superpoteri, quando hanno fatto evadere dalla prigione russa la parodia di Capitan America, Soldier Boy, ha dimostrato che il personaggio si trova sul filo del rasoio quando si tratta della sua morale un tempo elevata. Pertanto, l’uccisione da parte di Hughie, ora dotato di superpoteri, di un A-Train indebolito e invecchiato potrebbe essere la spinta che lo rende mostruoso come tutti i Sette.

Al contrario, Starlight ha sempre cercato di fare la cosa giusta, di minimizzare i danni e di porgere l’altra guancia quando possibile, ma questo approccio non l’ha portata da nessuna parte. L’aver messo al corrente A-Train del suo piano per abbattere Patriota è costato la vita a Supersonic.

Salvare la vita di A-Train non gli ha impedito di tradirla in seguito, e concedergli il beneficio del dubbio significa che sarà praticamente impossibile per Starlight pianificare di nuovo la caduta di Patriota, ora che ha la guardia alzata. Pertanto, se Starlight uccidesse A-Train nella terza stagione di The Boys al posto di Hughie, dimostrerebbe di conoscere il potere pragmatico della violenza di fronte a nemici come Patriota.