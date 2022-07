Dungeons & Dragons, arriva il trailer e sembra una versione divertente del Signore degli Anelli

Il primo trailer di Dungeons & Dragons con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis e Hugh Grant dà vita al gioco di ruolo fantasy.

Il primo trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ha debuttato al Comic-Con 2022. Il nuovo adattamento del gioco di ruolo fantasy D&D ha come protagonisti Chris Pine, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis, Regé-Jean Page, Hugh Grant e Justice Smith.

I registi di Game Night John Francis Daley e Jonathan Goldstein si stanno occupando della sceneggiatura e della regia del film. Inizialmente il film era stato sviluppato dalla Warner Bros. con il fan sfegatato di D&D e l’attore di Deathstroke Joe Manganiello, ma poi è passato alla Paramount Pictures.

Basato sul gioco creato da Dave Arneson e Gary Gygax, Dungeons & Dragons è un popolare gioco di ruolo da tavolo dal 1974, che ha generato una vasta serie di prodotti correlati, da serie animate a fumetti, romanzi, giocattoli, giochi spinoff e altro ancora.

Nel 2000 è stato realizzato un film in live action su Dungeons and Dragons, interpretato da Jeremy Irons, Justin Whalin, Marlon Wayans e Thora Birch. L’ultimo adattamento ha terminato le riprese nell’estate del 2021 e inizialmente doveva uscire nel luglio 2021, ma è stato più volte rimandato a causa della programmazione e della pandemia.

Ora è stato rilasciato il primo trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (via Paramount), che mostra lo stile e il tono del nuovo adattamento, che sembra essere una versione divertente e più goffa del Signore degli Anelli.

Il trailer mostra numerose creature, personaggi e ambientazioni fantasy, evidenziando il vasto universo di D&D che i fan di lunga data riconosceranno sicuramente. Oltre al trailer, è stato pubblicato anche il primo poster con il famoso logo in primo piano e il cast in silhouette.

Sebbene Daley e Goldstein possano sembrare una coppia improbabile per adattare la vasta proprietà fantasy, erano anche in lizza per occuparsi di The Flash prima che il regista Andy Muschietti prendesse le redini, dimostrando di essere pronti ad affrontare proprietà più grandi come Dungeons & Dragons.

Pine è reduce dalla sua partecipazione al DCEU nel ruolo di Steve Trevor in Wonder Woman 1984 e il suo ritorno, a lungo rimandato, nel ruolo del Capitano Kirk in Star Trek 4 è ancora lontano, quindi la creazione di un nuovo franchise con D&D sembra un’ottima scelta per l’attore.

Allo stesso modo, la Rodgriguez, prossima a concludere la sua partecipazione alla serie Fast & Furious, le apre le porte per esplorare nuovi franchise.

Mentre molti stanno cercando di dimenticare la versione del 2000 di Dungeons & Dragons, che non è riuscita a far progredire la proprietà in live-action, questo nuovo adattamento si dimostra davvero promettente. Il cast è eccellente e il tono e lo stile si adattano bene al marchio, anche se un po’ troppo comico di quanto inizialmente previsto.

Gli effetti, l’azione e gli elementi fantasy sono tutti al loro posto, e Daley e Goldstein sembrano aver prestato attenzione a ciò che rende speciale il marchio, fornendo gli elementi che i fan più accaniti vogliono vedere e invitando al contempo nuovi spettatori per una straordinaria avventura fantasy.

Dungeons & Dragons: onore tra i ladri uscirà nelle sale il 3 marzo 2023.