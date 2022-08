She-Hulk, il trailer rivela un nuovo sguardo al ritorno umano di Tim Roth nel MCU

Un nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law offre un nuovo sguardo al ritorno di Tim Roth nel Marvel Cinematic Universe nella forma umana di Emil Blonsky.

Sebbene sia meglio conosciuto per la sua forma mostruosa, un trailer di She-Hulk: Attorney at Law dà un nuovo sguardo al ritorno di Tim Roth nel Marvel Cinematic Universe nella sua forma umana.

Roth aveva già fatto il suo debutto nel MCU in L’incredibile Hulk nel ruolo di Emil Blonsky, che collaborava con il governo degli Stati Uniti per sconfiggere la creatura di Edward Norton, assumendo anche il siero del supersoldato e le radiazioni gamma per trasformarsi nell’Abominio. Dopo essere stato assente per oltre un decennio, Roth è tornato di recente nel MCU con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli esclusivamente nella sua forma di Abominio.

Il Blonsky di Roth tornerà in She-Hulk: Attorney at Law come cliente della Jennifer Walters di Tatiana Maslany, che sta cercando di trovare un equilibrio tra la sua vita di supereroe con i suoi nuovi poteri e il lavoro di avvocato specializzato in casi di superuomini.

La prossima serie segnerà anche il ritorno nel MCU di Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner, Benedict Wong nel ruolo di Wong e Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, mentre Jameela Jamil farà il suo debutto nel franchise nel ruolo di Titania insieme a Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

L’attesa sta crescendo mentre She-Hulk: Attorney at Law si prepara per la prima e il pubblico sta ricevendo un nuovo interessante assaggio di ciò che verrà.

A meno di due settimane dall’uscita, i Marvel Studios hanno presentato un nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law. Oltre a mettere in evidenza il lato umoristico dello show e la vita sentimentale dell’eroina protagonista, il trailer offre anche un nuovo sguardo alla forma umana di Emil di Tim Roth che ritorna nel MCU.

Anche se si tratta di una breve apparizione, il nuovo sguardo al ritorno di Roth nel MCU in She-Hulk: Attorney at Law è interessante per ciò che rivela sul suo ruolo nella serie.

I precedenti trailer lo hanno mostrato come cliente della protagonista centrale Maslany, anche se lo hanno mostrato quasi esclusivamente rinchiuso in una cella di vetro apparentemente progettata per resistere alla sua forma di Abominio, mentre il nuovo trailer rivela il primo sguardo su di lui, apparentemente libero, durante una sessione di terapia per altri superumani, tra cui Man-Bull, Porcupine, El Águila e Centurius, che segnerebbe il loro debutto sia nel live-action che nel MCU.

Dato che She-Hulk: Attorney at Law sembra raccontare diversi mesi, pare probabile che Jennifer riuscirà a ripulire il nome di Emil con la legge.

I fan del MCU erano ansiosi di vedere il ritorno di Roth dopo la sua apparizione in Shang-Chi, dove era coinvolto in uno schema di combattimento in gabbia con Wong, confermando apparentemente la sua transizione dall’essere un cattivo.

Sebbene il nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law non offra alcuna risposta su dove sia stato nel decennio trascorso tra il film dell’anno scorso e L’incredibile Hulk, la differenza di ambientazione per l’Emil di Roth indica che avrà molto tempo sullo schermo nella prossima serie.

Solo il tempo ci dirà quando She-Hulk: Attorney at Law inizierà ad andare in onda il 18 agosto.