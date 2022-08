Wednesday, finalmente abbiamo il trailer e mostra la figlia della Famiglia Addams che combina guai

Netflix pubblica il coraggioso e sanguinoso trailer ufficiale di Wednesday, che vede protagonista Jenna Ortega nei panni della figlia protagonista de La Famiglia Addams.

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Wednesday, serie spinoff della Famiglia Addams di Tim Burton. La Famiglia Addams è una delle famiglie di fantasia più iconiche del mondo, poiché esiste in una forma o nell’altra da quasi un secolo.

Pur non essendo necessariamente mostruosa, la famiglia, che comprende i genitori Morticia e Gomez e i figli Pugsley e Mercoledì, è assolutamente inquietante e si diletta con tutto ciò che è orrorifico.

La famiglia Addams è nata in un fumetto del New Yorker del 1938 creato da Charles Addams ed è stata resa ancora più popolare da una sitcom della ABC nel 1964. Da allora, la famiglia Addams è stata protagonista di serie animate, film sia live-action che animati, una serie revival chiamata The New Addams Family e persino un musical teatrale con la star di Cheers Bebe Neuwirth nel ruolo di Morticia.

L’ultimo adattamento del materiale è Wednesday, creato da Alfred Gough e Miles Millar, diretto da Burton e in arrivo su Netflix alla fine del 2022. La serie seguirà la figlia della famosa famiglia mentre affronta il liceo alla Nevermore Academy, cerca di sfruttare i suoi nascenti poteri psichici e risolve una serie di omicidi che potrebbero essere collegati a un mistero che perseguita la sua famiglia da prima che lei nascesse.

La serie avrà come protagonista Jenna Ortega nel ruolo di Wednesday, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia, Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley e Luis Guzmán nel ruolo di Gomez, oltre a un ensemble che comprende Riki Lindhome, Hunter Doohan, Christina Ricci e la star di Game of Thrones e The Sandman Gwendoline Christie.

Dopo aver condiviso alcune nuove foto promozionali della serie, Netflix rilascia finalmente il primo trailer ufficiale, la scena d’apertura mostra Wednesday che si aggira per i corridoi del liceo Nancy Reagan, satiricamente preppy, e fa cadere due sacchi di piranha nella piscina durante l’allenamento di nuoto per vendicarsi dei bulli di suo fratello. Per ovvie ragioni, viene trasferita alla Nevermore Academy, dove Morticia e Gomez si sono conosciuti e dove può finalmente inserirsi tra coetanei che la capiscono.

Ora che è circondata da “mistero, caos e omicidio”, potrebbe davvero aver trovato il suo posto.

Sebbene sia presentato in un modo classicamente burtonesco che cavalca l’essere adatto alle famiglie per il rotto della cuffia, il trailer di Wednesday fa una grande affermazione: lo show non ha affatto paura di essere sanguinoso e oscuro.

Sebbene sia presentato in modo cartoonesco e si svolga appena sotto l’inquadratura, il trailer presenta più o meno esplicitamente un adolescente che viene sbranato all’inguine da un piranha. Si tratta di un’audace dichiarazione di intenti per la serie, che intende portare La famiglia Addams a un tono più cupo e maturo, ma non per questo meno divertente.

Questo trailer sembra perfettamente pensato per attirare i fan della Famiglia Addams che desiderano un po’ più di mordente dopo la coppia di film d’animazione estremamente adatti alle famiglie, realizzati dalla Universal nel 2019 e nel 2021.

La serie preannuncia anche un ritorno alla massima forma per Burton. Il regista di Beetlejuice è noto per il suo stile macabro, ma nell’ultimo decennio è passato in secondo piano perché si è dedicato a progetti come il biopic artistico Big Eyes e il remake live-action di Dumbo della Disney.