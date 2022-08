Grey’s Anatomy, le teorie più assurde rivelano come Derek sia ancora vivo

Derek Shepherd potrebbe davvero essere vivo e tornare nell’ultima stagione di Grey’s Anatomy? Ci sono un paio di teorie assurde che non sono nemmeno troppo male.

Gli eventi di Grey’s Anatomy hanno dato spazio a una serie di teorie, ma ce ne sono alcune che si sono spinte a sostenere che Derek Shepherd (Patrick Dempsey) sia ancora vivo e tornerà alla fine della serie – ed ecco come suggeriscono che questo accadrà.

Il mondo dei medical drama è la patria di alcuni degli show più popolari della storia della televisione, e uno di quelli di maggior successo è Grey’s Anatomy di Shonda Rhimes, che ha debuttato sulla ABC nel 2005. Da allora è diventato uno dei più grandi show televisivi dell’ultimo decennio e, anche se la sua qualità è diminuita da anni, ha ancora una fanbase fedele che continua a seguire gli alti e bassi della vita di Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Seguendo la premessa di base dei drammi medici, Grey’s Anatomy si concentra sulle vite dei tirocinanti di chirurgia, degli specializzandi e degli assistenti che fanno del loro meglio per bilanciare le loro vite personali e professionali, che si sovrappongono sempre e danno luogo a molti drammi dentro e fuori l’ospedale.

Fin dal suo primo episodio, Grey’s Anatomy ha visto Meredith Grey come protagonista, ha iniziato il suo percorso come tirocinante al Seattle Grace Hospital e ora è a capo della chirurgia generale dello stesso ospedale, che ora si chiama Grey Sloan Memorial Hospital.

Nel corso di oltre 18 stagioni, Meredith ha attraversato molti alti e bassi, ma purtroppo la sua storia è stata segnata da molte tragedie, tra cui la morte del marito Derek Shepherd.

Grey’s Anatomy è diventata famosa per il modo in cui gestisce la dipartita dei suoi personaggi, optando di solito per la loro morte, come nel caso di Derek. Dopo aver avuto molti problemi nel loro matrimonio per motivi diversi, Derek ha deciso di tornare a Seattle per stare con la sua famiglia, per farlo però è dovuto tornare a Washington per dare le dimissioni.

Durante il tragitto ha avuto un incidente d’auto e, dopo molte complicazioni, non è stato possibile salvarlo e Meredith ha dovuto prendere la difficile decisione di togliergli il supporto vitale, per cui la stagione 11 di Grey’s Anatomy ha visto la fine di “McDreamy”.

Tuttavia, ci sono diverse teorie che sostengono che Derek non sia mai morto e che alla fine tornerà nello show (anche se l’ha già fatto, ma come uno dei sogni indotti dal COVID-19 di Meredith), e alcune di esse si collegano a una teoria popolare su chi finirà Grey’s Anatomy. Ecco le teorie su come Derek Shepherd sia ancora vivo.

Derek Shepherd è stato rapito dalla Casa Bianca

La teoria più assurda sul fatto che Derek Shepherd sia ancora vivo in Grey’s Anatomy suggerisce che sia stato rapito dalla Casa Bianca e che abbiano inscenato la sua morte.

Il sorprendente ritorno di Patrick Dempsey nella stagione 17 di Grey’s Anatomy come parte dei sogni di Meredith mentre combatteva contro il COVID-19 ha sollevato molte domande e ha dato spazio a varie teorie, come quella (condivisa su Reddit) che sostiene semplicemente che sia stato rapito dalla Casa Bianca perché “troppo importante” e che da allora lavori sotto copertura per loro, ma che questo abbia significato anche inscenare la sua morte.

I fan hanno discusso se Meredith fosse a conoscenza o meno di questa storia, ma se lo sapesse non farebbe altro che peggiorare le cose, perché significherebbe che ha accettato di far credere ai suoi figli che il padre fosse morto.

Il fatto che Derek sia stato rapito dalla Casa Bianca non si adatta al tono e allo stile di Grey’s Anatomy e non c’è nulla che possa effettivamente supportare la teoria, a parte il fatto che Derek è un rinomato neurochirurgo, quindi questa teoria specifica è una grande forzatura.

Meredith ha dimenticato Derek a causa dell’Alzheimer

In un video, ora cancellato su TikTok, l’utente lpaulster (via Bustle) ha suggerito che tutti i personaggi morti in Grey’s Anatomy in realtà non siano morti, hanno lasciato lo show perché Meredith li ha dimenticati in quanto soffre di Alzheimer dall’inizio della serie.

La teoria più popolare (e più triste) su come finirà Grey’s Anatomy suggerisce che Meredith avrà un destino simile a quello di sua madre, che soffriva di Alzheimer. Questa particolare teoria ha implicazioni molto più grandi del fatto che Derek (e altri personaggi) siano vivi, poiché significherebbe che molti altri eventi potrebbero non essere accaduti come mostrato o non essere accaduti affatto perché la serie si basa sui ricordi di Meredith, che diventano sempre più distorti con il passare del tempo a causa di questa malattia.

Derek Shepherd sta segretamente lavorando a una cura per l’Alzheimer

Un’altra teoria che riunisce le precedenti suggerisce che Derek ha lavorato segretamente a una cura per l’Alzheimer e quindi tornerà alla fine della serie perché avrà curato Meredith.

Derek ha effettivamente cercato di trovare una cura per l’Alzheimer e ha iniziato a lavorare alla sperimentazione, ma dopo l’abbandono di Alex Karev (Justin Chambers) a causa della sua depressione, ha chiesto aiuto a Meredith.

Tuttavia, Meredith ha contaminato la sperimentazione scambiando le buste in modo che la moglie di Richard, Adele, ricevesse l’agente attivo invece del placebo, il che ha portato all’inserimento di Derek nella lista nera dell’FDA e all’invio dei dati della sperimentazione a un altro medico per continuare a lavorarci.

Tenendo conto di tutto ciò, Derek potrebbe essere segretamente al lavoro su una cura per l’Alzheimer e, a causa dell’inserimento nella lista nera dopo il suddetto incidente, avrebbe dovuto fingere la sua morte per continuare a lavorare sulla cura. Sicuramente sarebbe stata una cosa estrema da fare, soprattutto perché i suoi figli e il resto della sua famiglia hanno dovuto affrontare la sua perdita, ma questo significherebbe anche che alla fine tornerà con una cura, che potrebbe giovare anche a Meredith se finirà per soffrire di Alzheimer.

Il sogno COVID di Meredith ha lasciato intendere che Derek è vivo?

Si è ipotizzato che l’apparizione di Derek nei sogni COVID di Meredith abbia sottilmente lasciato intendere che sia ancora vivo. I fan hanno subito condiviso sui social media che i personaggi deceduti che Meredith ha incontrato in spiaggia indossavano camicie bianche, mentre Richard e Bailey, che sono ancora vivi, sono apparsi con camicie colorate.

Derek indossava una camicia azzurra, il che potrebbe essere una sottile allusione al fatto che sia ancora vivo, anche se non si spiega allora perché abbia inscenato la sua morte. Alcuni fan hanno anche notato che il medico che ha tolto il supporto vitale a Derek non ha mai detto l’ora del decesso, il che potrebbe essere un’altra allusione al fatto che la sua morte sia falsa.

È improbabile che Grey’s Anatomy abbia inscenato la morte di Derek Shepherd, ma il personaggio potrebbe comunque tornare in qualche modo nella stagione finale dello show, anche se non per rivelare di essere ancora vivo dopo tutto questo tempo.