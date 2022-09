Better Call Saul, perché Mike ha scambiato la cassaforte e ha messo il numero del motel. Qual era il suo piano?

L’episodio 2 della stagione 6 di Better Call Saul inizia con Mike Ehrmantraut che scambia la cassaforte di Nacho e mette il numero di telefono di un motel. Qual era il suo piano?

Qual è il vero significato del fatto che Mike Ehrmantraut di Better Call Saul abbia scambiato la cassaforte della casa di Nacho e abbia poi inserito un numero di telefono di un motel al suo posto? Il Nacho di Michael Mando stava passando un brutto periodo quando è iniziata la sesta stagione di Better Call Saul.

I Salamancas sapevano che li aveva traditi facilitando un attentato a Lalo, e la famiglia criminale non è nota per il suo temperamento freddo. Con Nacho in fuga, Mike (Jonathan Banks) ha detto alla talpa segreta di Gus Fring di rintanarsi in una stanza di motel da loro sistemata e di aspettare di essere prelevato.

Questa scena, insieme alla sostituzione della cassaforte di Nacho da parte di Mike, ha rappresentato uno sviluppo cruciale nella sfortunata relazione padre-figlio tra Mike e Nacho in Better Call Saul.

Mentre Nacho se ne stava rintanato, Mike ha trascorso la sequenza d’apertura di Better Call Saul, stagione 6, episodio 2, facendo irruzione nella casa del fuggiasco. Dopo aver espulso i precedenti occupanti della casa, Mike ha incaricato un lacchè di scassinare la cassaforte di Nacho mentre ne comunicava le misure attraverso un cellulare.

Una volta terminato il lavoro, Mike ha imbustato solennemente gli oggetti al suo interno (pile di contanti e documenti d’identità falsi sia per Nacho che per suo padre) prima che Victor arrivasse con una cassaforte nuova di zecca, trasportata nella posizione esatta in cui si trovava quella vecchia.

Mike mette quindi i soldi di Nacho nella nuova cassaforte (non tutti, ovviamente…), intasca il documento falso del padre e aggiunge una busta che prima non c’era. Quando Juan Bolsa (Javier Grajeda) arriva a casa di Nacho più tardi nell’episodio, apre la nuova cassaforte e la busta per scoprire il numero di telefono di un motel.

L’intento principale del trucco di Mike per scambiare la cassaforte era quello di assicurare la morte di Nacho senza gettare sospetti su Gus Fring, a questo punto della sesta stagione di Better Call Saul, Nacho rappresentava l’unico collegamento concreto tra Gus e il tentato omicidio di Lalo Salamanca, e questa è una questione in sospeso che Fring voleva risolvere il prima possibile.

Uno degli uomini di Gus avrebbe potuto uccidere Nacho abbastanza facilmente, ma questo avrebbe gridato la sua colpevolezza quasi quanto una confessione. Invece, Gus ha orchestrato uno scenario in cui i Salamancas uccidessero Nacho da soli. Il piano è iniziato quando Mike ha mandato Nacho in un motel specifico.

Fring ha poi usato la cassaforte per indirizzare i Salamancas verso il luogo in cui si trovava Nacho senza attirare l’attenzione su di sé come vero colpevole. Il tutto è culminato nella tragica morte di Nacho nella sesta stagione di Better Call Saul.

Tutto ciò che Mike ha cambiato nella cassaforte di Nacho

La chiave del piano di Gus era la busta che Mike aveva messo nella cassaforte di Nacho. All’interno c’era un estratto conto bancario che riportava i pagamenti di una fonte misteriosa – transazioni falsificate che implicavano che Nacho era stato pagato per tradire i Salamancas da qualcuno diverso da Gus.

Sul fondo c’era il numero di telefono del motel di Nacho, così quando Juan Bolsa lo chiamò, sapeva esattamente dove si nascondeva il suo obiettivo. La truffa dello scambio di casseforti della sesta stagione di Better Call Saul era l’unico modo infallibile per Mike di far entrare la busta senza che Juan Bolsa si insospettisse troppo, cosa che sarebbe successa se Mike avesse lasciato la busta sul tavolino.

In particolare, Mike ha anche intascato la carta d’identità falsa di Manuel Varga, padre di Nacho, per mantenere la promessa fatta a Nacho in di proteggere Manuel dal cartello.

Il piano di Gus Fring è riuscito e si è ritorto contro di lui. Come aveva previsto l’Uomo Pollo, Juan Bolsa ha fatto irruzione in casa di Nacho in cerca di indizi, ha forzato la cassaforte e ha trovato la busta. Bolsa è caduto nello stratagemma e, come da piano di Gus, ha inviato i temuti Gemelli Salamanca contro Nacho.

Nonostante lo scoppio di un enorme conflitto a fuoco, Nacho riesce a sopravvivere e a fuggire. A questo punto, Gus aveva anche saputo che Lalo Salamanca era vivo e Mike fa subito notare quanto sarebbe stato grande il problema se Nacho fosse stato catturato e interrogato. Alla fine Gus accetta di accompagnare Nacho incolume. Questo ha portato a una delle scene più impressionanti e toccanti di Better Call Saul: il suicidio di Nacho.

Come la cassaforte si collega al suicidio di Nacho in Better Call Saul 6

In Better Call Saul 6, episodio 3, Nacho si è suicidato davanti ai pezzi grossi del cartello, ma dato che Mike ha tenuto il documento falso del padre dalla sua cassaforte, Nacho ha effettivamente vinto la partita?

La sua storia e quella dei Salamancas assicurava praticamente che sarebbe stato torturato da Hector, al quale Nacho è sfuggito, anche se tragicamente, grazie al suo suicidio. Non denunciando Gus al cartello, l’ultima dimostrazione di lealtà di Nacho ha tenuto Mike al riparo dall’ira di Gus.

Oltre a servire da nascondiglio per il piano di fuga di Nacho per lui e suo padre, la cassaforte ha anche rivelato che non era un gangster qualunque: sapeva come pianificare il futuro. Alla fine, anche Nacho Varga ha finalmente fatto quello che suo padre ha sempre voluto che facesse: alle sue condizioni e nel suo macabro modo, Nacho è uscito dal giro.