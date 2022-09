Thunderbolts, la prima immagine rivela tutti e 7 i membri della squadra del MCU

La formazione completa dei Thunderbolts della Marvel è stata rivelata insieme a un’immagine di primo piano che rivela la risposta del MCU alla Suicide Squad.

È stata rivelata la formazione della squadra della Marvel Thunderbolts. Il film del MCU sarà diretto da Jake Schreier (Robot & Frank) con la sceneggiatura di Eric Pearson, autore di Black Widow. I Thunderbolts hanno avuto una vasta gamma di personaggi a rotazione nel corso dei fumetti, spesso guidati dal Generale Thunderbolt Ross, alias Hulk Rosso.

Sebbene il team sia in continua evoluzione, il nome rimane sempre valido, in quanto si tratta di una squadra provvisoria di cattivi e antieroi pentiti mentre affrontano missioni che richiedono la loro miscela unica di talenti.

Il film sui Thunderbolts è stato inizialmente annunciato al Comic-Con, con la data del 26 luglio 2024. All’epoca non erano stati nominati né il cast né i membri specifici della squadra, ma il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva promesso che presto sarebbero arrivate ulteriori informazioni.

Ora è stato rivelato il team completo della squadra, che proviene da tutti gli angoli del MCU, compresi film e serie come Ant-Man and The Wasp, The Falcon and the Winter Soldier e Black Widow.

Al D23, Feige ha annunciato la formazione completa della squadra dei Thunderbolts, che comprende Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), US Agent (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen) e Taskmaster, tutti guidati da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss).

In un concept art mostrato per promuovere la squadra, tutti i membri appaiono con costumi simili a quelli delle precedenti apparizioni, con il Red Guardian che ha il look più aggiornato di tutti.

Mentre si trovavano sul palco del D23, gli attori presenti hanno commentato il prossimo film, le cui riprese inizieranno nel 2023, Stan ha detto, “Sembrano un gruppo buono e tormentato e Bucky ne sa qualcosa”. Bucky Barnes/Soldato d’Inverno è stato visto l’ultima volta nella serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, dove ha trovare la redenzione per la sua vita passata come assassino, mentre The Falcon è passato al ruolo di Capitan America.

Anche l’agente americano John Walker ha fatto la sua prima apparizione in quella serie, mentre Yelena è stata vista l’ultima volta nella serie Disney+ Hawkeye. Sia Red Guardian che Taskmaster sono apparsi finora solo nel film solista di Vedova Nera, mentre in Thunderbolts è la loro prima apparizione.

I Thunderbolts hanno sempre condiviso un’atmosfera simile a quella della Suicide Squad della DC, anche se i fan non dovrebbero aspettarsi una versione vietata ai minori di questi personaggi nel MCU. Tuttavia, sono stati concepiti per essere più audaci rispetto alle squadre eroiche degli Avengers e per intraprendere missioni che sono un po’ al di fuori del mondo dei supereroi.

Sebbene il Generale Ross non venga mostrato (William Hurt, che lo ha interpretato nel MCU, è morto all’inizio di quest’anno), è comunque possibile che Hulk Rosso appaia in qualche modo, sia attraverso un recasting che con altri mezzi. Non sono stati annunciati cattivi o minacce, quindi non è ancora stato rivelato nulla, ma i fan possono ora essere entusiasti di vedere alcuni dei loro personaggi preferiti unirsi sotto la bandiera dei Thunderbolts.