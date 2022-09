Perché Daemon non conclude con Rhaenyra? (Ma vuole ben altro)

Daemon si trattiene dall’andare a letto con Rhaenyra, ma sfrutta comunque le voci sul loro incontro a suo vantaggio proponendo al padre (ovvero suo fratello) di sposarla.

Dopo aver sedotto Rhaenyra nell’episodio 4 di House of the Dragon, Daemon cerca di convincere Viserys ad accettare che la sposi, ma il fatto che non sia andato a letto con lei rivela le sue vere intenzioni.

L’episodio 4 segna ufficialmente la fine dell’infanzia per Rhaenyra, con la principessa che impara a rifiutare molte delle aspettative patriarcali riposte nelle donne nobili. Questa lezione le viene impartita dallo zio Daemon, che la seduce in una casa del piacere di Flea Bottom nel tentativo di farsi beccare. Alla fine, il piano di Daemon lo porta all’esilio sperato, mentre Viserys non si fida più di Rhaenyra, visto che le dà il tè della luna nonostante neghi che lei e Daemon abbiano consumato.

Le scene di sess0 dell’episodio 4 di House of the Dragon si dividono abilmente tra Daemon e Rhaenyra e Viserys e Alicent, sottolineando che una coppia compie l’atto per piacere mentre l’altra lo fa per dovere. Tuttavia, mentre Daemon bacia e spoglia Rhaenyra, inizia bruscamente a rifiutare il suo affetto e la abbandona nel bordello. Poiché Daemon ha tolto il cappello a Rhaenyra per rivelare i suoi capelli d’argento, un ragazzo alle dipendenze di Mysaria la nota e la notizia arriva rapidamente a Otto Hightower.

Sebbene Daemon e Rhaenyra non siano mai andati a letto insieme (anche se quella notte lei perse segretamente la verginità con ser Criston Cole), l’ormai bandito Daemon Targaryen si rifiuta di smentire l’accusa.

Le motivazioni che hanno spinto Daemon a sedurre Rhaenyra non erano semplicemente quelle di andare a letto con lei, perché voleva davvero far arrabbiare il fratello e mettere in dubbio la sua virtù.

Viserys non avrebbe mai accettato una proposta di matrimonio tra Rhaenyra e Daemon, quindi il Principe ha escogitato un modo per metterlo alle strette e forzare il loro fidanzamento. Il Re se ne accorge subito e ipotizza che l’intenzione di Daemon fosse quella di avvicinarsi al Trono di Spade, anche se questo non è del tutto esatto.

Ci sono due elementi che spiegano perché Daemon non conclude con Rhaenyra: sapeva che quello che stava facendo era sbagliato e l’affetto di Daemon per Rhaenyra gli impediva di spingersi troppo in là, ma approfitta comunque della situazione cercando di ottenere il potere e il Trono di Spade attraverso il matrimonio.

Perché Daemon seduce Rhaenyra, ma non consumano?

Sebbene l’episodio 4 di House of the Dragon abbia mostrato che Daemon è in grado di sedurre Rhaenyra baciandola e spogliandola, non è riuscito a portare a termine l’atto a causa dell’impotenza. Quando ha smesso di essere nella posizione dominante e la giovane Rhaenyra di Milly Alcock ha cominciato a essere più eccitata che scioccata dalla seduzione, Daemon ha capito che quello che stava facendo era sbagliato e non poteva eccitarsi a sua volta.

Perdendo il controllo della situazione e comprendendo appieno le conseguenze del “rovinare” Rhaenyra per il suo tornaconto personale, la psicologia di Daemon è intervenuta e gli ha impedito di commettere un grave errore.

Daemon sapeva che sedurre Rhaenyra e farsi vedere nel bordello avrebbe fatto raggiungere il suo obiettivo di far arrabbiare Viserys, ma, a conti fatti, non poteva arrivare a tanto con sua nipote. Tutto ciò di cui Daemon aveva bisogno era far dubitare della sua virtù perché Viserys prendesse in considerazione l’idea dare in sposa Rhaenyra a lui – e la pozione che il maestro dà a Rhaenyra dimostra che questo ha funzionato – poiché la percezione era in definitiva più importante della verità.

House of the Dragon mostra che Daemon tiene a Rhaenyra, quindi prendere la sua verginità in quel momento avrebbe tradito quel poco di moralità che gli è rimasta.

Cosa vuole davvero Daemon Targaryen?

Nel finale dell’episodio Viserys deduce che la vera motivazione di Daemon nel sedurre Rhaenyra era quella di avvicinarsi al Trono di Spade. Tuttavia, House of the Dragon ha già dimostrato che non è necessariamente così.

Daemon non ha mai voluto il Trono di Spade; non sa nemmeno cosa farsene di tale potere. Questo è uno dei motivi per cui è tornato dalle Stepstones come Re del Mare Stretto, ma ha consegnato la corona a Viserys: vuole potere e rispetto, ma non necessariamente essere il prossimo Re di Casa Targaryen a Westeros.

Daemon desidera il rispetto di suo fratello e una posizione che gli permetta di stare al fianco di Viserys senza essere scalzato da chi lo circonda. Sposando Rhaenyra, secondo la tradizione Targaryen, Viserys sarebbe stato costretto a tenere accanto a sé il fratello e a elevarlo a prossimo re consorte.

Daemon e Rhaenyra si sposano in House of the Dragon?

Daemon e Rhaenyra alla fine si sposano in House of the Dragon. Rhaenyra sposerà prima Laenor Velaryon, con cui avrà tre figli (anche se si ritiene che siano stati concepiti con Harwin Strong). Dopo la morte della moglie Rhea Royce, Daemon sposerà Lady Laena Velaryon, dalla quale avrà due figlie.

Tuttavia, sia Laenor che Laena muoiono nel 120 AC, portando Daemon e Rhaenyra a sposarsi entro sei mesi dalla morte dei rispettivi coniugi. Daemon e Rhaenyra si sposeranno presumibilmente dopo il salto temporale di dieci anni di House of the Dragon, quando Emma D’Arcy avrà preso il posto di Milly Alcock nel ruolo della principessa.