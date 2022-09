Morbius 2, la sua probabilità di avere un sequel si è alzata grazie a Netflix

La sorprendente seconda vita di Morbius su Netflix potrebbe convincere la Sony a dare al vampiro di Jared Leto un secondo film nel suo Venomverse in espansione.

Il sorprendente successo di Morbius su Netflix ha riaperto la possibilità di un sequel dello spinoff di Spider-Man della Sony, deriso dalla critica. Il film è arrivato su Netflix America senza alcuna fanfara e ha rapidamente scalato le classifiche dei 10 titoli più visti del servizio di streaming, in Italia è previsto per il 26 settembre.

Sebbene molte di queste visualizzazioni siano dovute al famigerato meme “Morbin’ Time”, i numeri impressionanti potrebbero essere sufficienti a convincere la Sony a dare un’altra possibilità all’antieroe di Jared Leto.

Al momento dell’uscita, Morbius è stato accolto male sia a livello di pubblico sia di critica, con un incasso nel weekend di apertura di soli 39 milioni di dollari, non un disastro totale visto il budget di 75 milioni di dollari investiti.

Tuttavia, i numeri sono scarsi se paragonati a quelli di un altro film sui cattivi di Spider-Man, Venom, che ha recuperato la maggior parte del suo budget di 100 milioni di dollari con un incasso di 80,2 milioni nel weekend di apertura. Peggio ancora, Morbius ha fatto flop per la seconda volta, quando la viralità del meme “It’s Morbin’ Time” ha convinto la Sony a ripresentare il film, che ha incassato un incredibilmente deludente 300.000 dollari in quel fine settimana.

Con Morbius ora al secondo posto tra i film più visti su Netflix America, è del tutto possibile che una rinascita dell’interesse possa far sì che la Sony dia finalmente il via libera al sequel di Morbius.

Diversamente da Venom, che ha chiaramente impostato un sequel con la rivelazione a metà dei titoli di coda di Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady alias Carnage, Morbius ha invece introdotto l’Avvoltoio di Michael Keaton nell’universo adiacente di Spider-Man della Sony.

La scena tra Jared Leto e Michael Keaton sembra preparare il film di squadra Sinister Six della Sony piuttosto che Morbius 2. I Sinistri Sei stanno chiaramente andando avanti, con Kraven il Cacciatore di Aaron Taylor-Johnson in uscita nel 2023.

Sono previsti anche un film su Madame Web, un altro sequel di Venom e uno spinoff con il lottatore di supereroi El Muerto, ma al momento non ci sono progetti per Morbius 2. È possibile che la Sony stia aspettando di vedere il successo al botteghino di questi altri film adiacenti a Spider-Man prima di impegnarsi in altri Morbius. Il potenziale nuovo pubblico introdotto al primo film attraverso Netflix in questo periodo intermedio potrebbe essere sufficiente per migliorare il potenziale di Morbius 2 al botteghino e assicurarsi il via libera dello studio.

Tutto quello che sappiamo sul sequel di Morbius

Quello che si sa di Morbius 2 è che al momento non fa parte della lista di film adiacenti a Spider-Man che la Sony ha in programma da qui a giugno 2024. Le scene conclusive di Morbius suggeriscono che un sequel troverebbe Martine Bancroft (Adria Arjona) alle prese con la sua nuova fisiologia da vampiro, diventando amica o nemica di Michael. Inoltre, potrebbe basarsi sull’introduzione di Adrian Toomes a Michael Morbius a metà dei titoli di coda, quando i due decidono di “fare del bene”.

Jared Harris e Matt Smith, nei panni dei dottori Nicholas e Milo, probabilmente non torneranno nel sequel, essendo stati uccisi nel film iniziale. Come una sorta di mentore, il personaggio di Jared Harris potrebbe tornare in alcuni flashback, ma è improbabile che abbia un ruolo sostanziale in Morbius 2.

È molto probabile che il Michael Morbius di Jared Leto torni per un sequel, poiché la Sony non lo avrebbe ingaggiato per un solo film, nonostante il suo scarso successo. Ad esempio, Tyrese Gibson, che interpretava Simon Stroud, ha condiviso su Instagram di aver firmato un contratto per tre film, quindi è molto probabile che Leto abbia firmato qualcosa di simile. Simon Stroud era un personaggio regolare nei fumetti di Morbius, quindi ha senso che il personaggio sia presente nei film futuri.

Non essendo stato annunciato alcun sequel da parte della Sony, i potenziali punti della trama e il casting sono tutto ciò su cui si può fare affidamento per quanto riguarda Morbius 2. Inoltre, non è chiaro quanto la scarsa accoglienza di Morbius influenzerà i piani della Sony per i Sinistri Sei del grande schermo, che attualmente non assomigliano affatto a quelli dei fumetti.

A questo punto, sembra essere più una versione dei villain di Spider-Man della Suicide Squad che la letale squadra di supercriminali dei fumetti. Qualunque sia la forma che assumerà, è probabile che il pubblico vedrà Michael Morbius almeno un’altra volta, anche se non in un sequel diretto di Morbius.

Come Netflix potrebbe portare alla realizzazione di Morbius 2

Tra il 5 e l’11 settembre, Morbius è stato trasmesso in streaming su Netflix 6.971.428 volte, per un totale di 12.200.000 ore di visione che gli hanno fatto guadagnare un posto nella Top 5. Con un biglietto medio per il cinema che costa 9,57 dollari, il numero di streaming si traduce in un incasso di 66.716.565,96 dollari, un miglioramento significativo rispetto all’incasso del weekend di apertura, che era di 39 milioni di dollari.

La Sony potrebbe essere allettata da questi numeri promettenti, ma dovrebbe tenere conto della lezione della debacle di “It’s Morbin’ Time”. La riproposizione di Morbius sulla base di un meme online è stata un disastro per la Sony e ha dimostrato come gli studios non capiscano bene le sottoculture di Internet.

Le battute su Twitter e un video divertente di Jared Leto su Instagram non garantiscono grandi numeri al botteghino. Probabilmente, il meme “It’s Morbin’ Time” ha assunto una vita propria, tanto che la visione del film completo potrebbe aver rovinato il divertimento.

Morbin’ Time sta probabilmente trainando molte delle visualizzazioni su Netflix, il che spiega la disparità tra flussi e ore di visione. Con una durata di 104 minuti, i quasi 7 milioni di streaming equivalgono a 12.083.808 ore, poco meno della cifra totale di visione fornita da Netflix. Le ore aggiuntive sono probabilmente costituite da persone che rivisitano scene chiave per creare immagini degne di meme.

Sarebbe quindi pericoloso per la Sony basare un sequel di Morbius solo su questi dati di Netflix. Tuttavia, se il film si sta guadagnando la reputazione di “così brutto da essere bello” grazie alla sua nuova vita su Netflix, allora questo status di culto potrebbe essere sufficiente per migliorare gli incassi di Morbius 2 e rendere il sequel con Jared Leto una possibilità reale.

Non ci resta che aspettare di vedere come sarà il suo debutto anche nel nostro Paese, così da tirare le somme.