Emily in Paris 3, Lily Collins e Lucien Laviscount innamorati nelle nuove immagini della terza stagione

La vita sentimentale di Emily non potrà che complicarsi in Emily in Paris 3 che aspettiamo con furore!

Netflix ha pubblicato nuove immagini della terza stagione di Emily in Paris, la serie di successo incentrata su una giovane ragazza (Lily Collins) che scopre le meraviglie dell’iconica capitale francese. Sebbene le foto non rivelino molto sulla trama della terza stagione, possiamo già dire che Emily continuerà la sua storia d’amore con Alfie, interpretato da Lucien Laviscount, il che porterà indubbiamente a un ulteriore caos nella sua vita.

Nella seconda stagione di Emily in Paris, Laviscount è entrato nella serie come personaggio ricorrente che diventa una sorta di interesse amoroso per Emily. Alfie è un banchiere britannico che la giovane incontra durante le lezioni di francese ed è destinato a diventare una parte più importante della serie.

All’inizio di quest’anno, il regista Darren Star (Sex and the City, And Just Like That, Younger) ha rivelato che Laviscount sarebbe diventato un personaggio regolare per la terza stagione, e le prime immagini già lasciano intendere che Alfie ed Emily si avvicineranno sempre di più.

Le nuove foto lasciano intendere che in futuro Emily continuerà a vivere la vita di lusso che ha sempre sognato, con diversi fotogrammi che mostrano la protagonista alle feste o in piscina. La serie è incentrata su Emily che decide di trasferirsi in Francia dopo l’acquisizione da parte della sua azienda di una società di marketing di lusso e, finora, la giovane donna ha goduto di tutti i vantaggi offerti dal suo nuovo lavoro.

La vita da sogno di Emily è piaciuta così tanto ai fan che entrambe le stagioni precedenti sono finite nella Top 10 globale di Netflix appena rilasciate. Non c’è quindi da stupirsi che la piattaforma di streaming abbia già rinnovato la serie per la quarta stagione, appena una settimana dopo il debutto della seconda.

Oltre alla Collins e a Laviscount, la serie è interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e Camille Razat.

La terza stagione di Emily in Paris non ha ancora una data di uscita, ma Netflix ha promesso di condividere alcune succose novità sulla serie nel prossimo evento Tudum, previsto per sabato 24 settembre.

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per ottenere il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse, dovrà decidere esattamente dove risiede la sua lealtà – al lavoro e nella sua vita sentimentale – e cosa significano queste decisioni per il suo futuro in Francia, continuando a immergersi nelle avventure e nei sorprendenti colpi di scena che la vita a Parigi le offre.