The Boys 4, Jessie T. Usher dichiara che la carneficina della quarta stagione sarà “sorprendente per tutti”

La star di ‘The Boys’, Jessie T. Usher, dichiara che la carneficina della quarta stagione sarà “sorprendente per tutti”.

Le riprese della quarta stagione della serie sono attualmente in corso a Toronto. Chiunque abbia visto anche solo pochi minuti della serie satirica sui supereroi The Boys sa che si tratta di uno show brutale, sanguinario e che non ha paura di mostrare la carneficina lasciata da questi personaggi tutt’altro che eroici.

Con la terza e più recente stagione che si è spinta in zone assolutamente assurde, come la sequenza di Termite nel primo episodio e il famigerato episodio Herogasm, i fan attendono con il fiato sospeso quale nuova e stravagante violenza verrà mostrata nell’imminente stagione 4, le cui riprese sono attualmente in corso a Toronto.

Jessie T. Usher, che interpreta il velocista dei Sette, A-Train, durante un’intervista ha menzionato l’account Twitter ufficiale di The Boys, che all’inizio di settembre ha postato una foto di A-Train con il volto coperto di sangue scattata sul set della quarta stagione.

Questo ha portato a chiedersi quale sarà il livello di carneficina che il personaggio incontrerà in questa prossima stagione e se sarà paragonabile a quelle precedenti. Usher ha risposto affermando: “Non posso dire se sarà di più o di meno. Quello che posso dire è che sarà sorprendente per tutti. È tutto quello che posso dire!”.

Questa è sicuramente una risposta che lascia molto in sospeso, ma forse Usher al momento non è il più adatto a valutare cosa sia esattamente “molta” carneficina, dato che A-Train non è nuovo ad alcuni dei momenti più brutali dello show.

Infatti, possiamo dire che la nostra introduzione al suo personaggio è avvenuta alla fine della prima scena con il protagonista della serie Hughie (Jack Quaid), quando il velocista travolge la sua ragazza Robin (Jess Salgueiro), riducendola a una pozzanghera sul terreno e a uno strato di sangue che lo ricopre.

Ha anche avuto una scena piuttosto brutale con il super Falco Blu nel già citato episodio Herogasm della terza stagione, quindi, dati i suoi precedenti, il poco sangue mostrato nella foto su Twitter rappresenta probabilmente una giornata facile per la star. Non è l’unico ad aver parlato della violenza che caratterizzerà la quarta stagione della serie, visto che di recente è stato Stephan Fleet, supervisore del Visual FX dello show, a twittare di essere “incapace di vedere” ciò che ha visto sul set. Sicuramente un periodo piuttosto divertente per la Vought e i suoi amici!

Al cast della quarta stagione, oltre a Usher e Quaid, si aggiungono le star di ritorno Erin Moriarty, Karl Urban, Antony Starr, Dominique McElligott, Cameron Crovetti, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie e Claudia Doumit, mentre la terza stagione ha fatto conoscere al pubblico Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy.

Recentemente è stato anche annunciato che Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) si unirà al cast della quarta stagione. Per quanto riguarda gli altri contenuti dell’universo di The Boys, c’è la serie animata spin-off The Boys Presents: Diabolical, che ha debuttato a marzo, e l’imminente Gen V, una serie spin-off incentrata sui giovani supereroi che frequentano il college gestito dalla Vought, le cui riprese sono terminate di recente.

Al momento non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulla quarta stagione di The Boys, sappiamo solo che le riprese della serie sono attualmente in corso a Toronto.