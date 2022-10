Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, abbiamo alcuni dettagli sulla storia di Sauron

Nuovi dettagli sulla storia de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 svelano l’importante ruolo che Sauron avrà negli episodi a venire.

Basata sugli amati romanzi fantasy dell’autore J.R.R. Tolkien, Gli Anelli del Potere racconta gli eventi della Seconda Era della Terra di Mezzo, quando l’oscurità cresce in un’epoca altrimenti prospera.

La nuova serie fantasy di Prime Video si svolge migliaia di anni prima degli eventi dell’acclamato adattamento de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e vede il ritorno di alcuni personaggi che il pubblico già conosce, come Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo), ma anche molti volti nuovi.

Un personaggio familiare che non si è ancora rivelato è l’attesissimo Sauron. Il cattivo, che è apparso in forma umana nel prologo de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello e successivamente come occhio onniveggente arroccato su una torre, rimane un’ombra costante sugli eventi e sui personaggi de Gli Anelli del Potere.

Il sesto episodio sembra aver portato il pubblico a un passo dallo scoprire finalmente chi è Sauron, con la trama che si conclude con una gigantesca eruzione vulcanica e l’apparente nascita del Monte Fato.

Secondo un nuovo report, i dettagli della storia de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 lasciano intendere il ruolo che Sauron avrà nella prossima serie di episodi. Sebbene la notizia sia poco precisa, si dice che Sauron apparirà nella sua “forma migliore” e avrà un ruolo importante nella prossima stagione, confermando apparentemente che il pubblico scoprirà presto l’aspetto del cattivo.

Sauron sarà anche molto più ingannevole nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere, una grande differenza rispetto al Signore Oscuro e malvagio visto nel prologo de La Compagnia dell’Anello.

Chi è Sauron ne Gli anelli del potere?

Fin dal primo episodio de Gli Anelli del Potere, i fan hanno teorizzato quale personaggio potesse essere (o diventare) Sauron. Lo Straniero, l’uomo misterioso caduto dal cielo nel primo episodio dello show, è spesso citato come un probabile candidato, ma ci sono anche molte prove che suggeriscono che potrebbe essere in realtà una versione molto più giovane di Gandalf, interpretato da Ian McKellen nei film di Jackson de Il Signore degli Anelli.

Gli ultimi episodi hanno mostrato che Halbrand (Charlie Vickers) nasconde qualcosa di più di quanto sembri, il che lo rende un altro possibile personaggio che alla fine potrebbe rivelarsi essere Sauron.

Finora la prima stagione ha mantenuto vivo il mistero sull’identità di Sauron, con una serie di personaggi potenzialmente idonei.

Anche Halbrand, appare in questo momento in prima linea come possibile sospettato, però potrebbe facilmente non essere lui il Signore Oscuro, dato che l’oscurità interiore del personaggio lo porterebbe a diventare il Re Stregone di Angmar.

Restano ancora molti interrogativi su come Sauron sarà presente nei restanti episodi della stagione 1 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma ora i fan possono essere certi che il personaggio sarà un punto cruciale della seconda stagione.