Wednesday, il trailer svela lo zio Fester di Fred Armisen e Christina Ricci

L’ultimo trailer della serie Wednesday di Tim Burton ha rivelato che Fred Armisen interpreterà l’iconico personaggio di Zio Fester.

L’ultimo trailer della serie Wednesday di Tim Burton ha finalmente rivelato l’attore che interpreterà l’iconico Zio Fester nell’ultimo reboot de La famiglia Addams, insieme al personaggio di Christina Ricci. Creato da Tim Burton, Miles Millar e Alfred Gough, Wednesday sarà incentrato sul personaggio protagonista, interpretato da Jenna Ortega, che viene mandata alla Nevermore Academy, una scuola superiore che si occupa di soprannaturale.

Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones e Isaac Ordonez completano il cast principale, interpretando rispettivamente Gomez, Morticia e Pugsley Addams, mentre Riki Lindhome, Gwendoline Christie e Percy Hynes White faranno parte del cast di supporto.

Uno dei ruoli più noti della Ricci come attrice bambina è stata la sua interpretazione di Mercoledì Addams nella versione del 1991 di Barry Sonnenfeld de La famiglia Addams, in cui Christopher Lloyd interpretava lo zio Fester.

Entrambi hanno ripreso i loro ruoli nel 1993 per il sequel, La famiglia Addams 2, e sebbene la Ricci sia stata annunciata come parte del cast di Wednesday all’inizio di quest’anno, non sono stati condivisi dettagli sul suo personaggio, né su chi avrebbe interpretato lo zio Fester. All’epoca, tutto ciò che si sapeva sul suo personaggio era che sarebbe stato una nuova aggiunta al mondo della Famiglia Addams, e non una versione più vecchia di Mercoledì.

Ora, a poco più di un mese dalla première, Netflix ha pubblicato un nuovo trailer che offre il primo assaggio del nuovo personaggio della Ricci, oltre a rivelare la presenza di Fred Armisen nel ruolo di Zio Fester. Il video mostra anche alcune anticipazioni sulle minacce soprannaturali che l’adolescente dovrà affrontare durante la sua permanenza alla Nevermore Academy.

Wednesday sembra essere una vera lettera d’amore alla Famiglia Addams

A parte la gradita apparizione della Ricci, Wednesday si preannuncia come una straordinaria lettera d’amore a ciò che ha reso così speciali le precedenti versioni de La famiglia Addams. Non solo l’estetica di Tim Burton è in linea con il mondo della Famiglia Addams, ma contiene anche lo stesso fascino degli adattamenti live-action di Barry Sonnenfeld della serie televisiva da cui è tratto. Jenna Ortega sembra essere una grande Mercoledì Addams, che cattura le precedenti iterazioni del personaggio e allo stesso tempo fa sua questa nuova interpretazione della protagonista.

A giudicare dal trailer, sembra che Wednesday sarà un successo per Tim Burton. L’ultimo progetto del regista, il remake live-action di Dumbo del 2019, ha avuto un’accoglienza negativa da parte di critica e pubblico, e anche se il regista non ha diretto tutti gli episodi della serie, la sua impronta sembra essere impressa in ogni singolo fotogramma, il che sarà un gradito ritorno di una delle più grandi menti del cinema gotico.

Solo il tempo ci dirà se la critica e il pubblico saranno d’accordo quando Wednesday debutterà su Netflix il 23 novembre.