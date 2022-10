House of the Dragon 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di House of the Dragon è in arrivo sulla HBO e si baserà sui drammatici eventi del finale della prima stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ecco cosa c’è da sapere sulla seconda stagione di House of the Dragon, cosa aspettarsi dalla sua storia e quando potrebbe uscire. Arrivata tre anni dopo il controverso finale di Game of Thrones, House of the Dragon ha segnato un ritorno alla grandezza per le storie ambientate a Westeros. In generale ha ricevuto ottime recensioni e lodi da parte di critica e pubblico, e ha rappresentato un grande successo per la HBO anche in termini di ascolti.

La prima stagione potrebbe aver messo a tacere ogni dubbio, ma ora l’attenzione è rivolta al futuro, perché questo è stato solo l’inizio.

Ci si aspetta che la seconda stagione si spinga ancora oltre, soprattutto dopo il drammatico finale della prima stagione.

Dopo l’incoronazione di Aegon e Rhaenyra e l’uccisione di Lucerys da parte di Aemond proprio davanti a Capo Tempesta, la guerra civile è all’orizzonte e le cose non potranno che diventare più cruente. Lo spinoff di Game of Thrones è stato concepito per una lunga durata e dovrebbe andare avanti ancora per un bel po’ di anni, quindi ecco una panoramica di ciò che sappiamo finora su House of the Dragon 2.

Rinnovo della stagione 2 di House of the Dragon

Non sorprende che la seconda stagione di House of the Dragon sia stata rinnovata dalla HBO poco dopo la première della prima stagione, che ha stabilito un record di ascolti per la rete. Game of Thrones è stato uno dei più grandi show televisivi di tutti i tempi e, nonostante le critiche alla stagione 8, è ragionevole che House of the Dragon abbia ottenuto un secondo successo.

La HBO non ha ancora rinnovato lo show oltre la seconda stagione, né ha confermato il numero totale di episodi, anche se un’altra stagione di 10 puntate sembra sicura. George R.R. Martin ritiene che House of the Dragon abbia bisogno di quattro stagioni da 10 episodi ciascuna per raccontare questa storia, e non sarebbe una sorpresa se realizzasse il suo desiderio.

House of the Dragon 2: chi tornerà nel cast?

Il cast della seconda stagione di House of the Dragon dovrebbe riunire la maggior parte degli attori coinvolti nella prima. Dopo diversi salti temporali, sembra essersi stabilizzata con il suo cast adulto, quindi è probabile che tutti i personaggi ancora in vita tornino. Ciò significa che la serie sarà nuovamente guidata da Emma D’Arcy nel ruolo di Rhaenyra Targaryen e Olivia Cooke in quello di Alicent Hightower, oltre a una maggiore attenzione per i loro figli. Sulla base della prima stagione, il cast principale della seconda stagione sarà così composto:

Emma D’Arcy nel ruolo di Rhaenyra Targaryen

Matt Smith nel ruolo di Daemon Targaryen

Olivia Cooke nel ruolo di Alicent Hightower

Rhys Ifans nel ruolo di Otto Hightower

Fabien Frankel nel ruolo di Criston Cole

Eve Best nel ruolo di Rhaenys Targaryen

Steve Toussain nel ruolo di Corlys Velaryon

Sonoya Mizuno nel ruolo di Mysaria

Tom Glynn-Carney nel ruolo di Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell nel ruolo di Aemond Targaryen

Phia Saban nel ruolo di Helaena Targaryen

Harry Collett nel ruolo di Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia nel ruolo di Baela Targaryen

Phoebe Campbell nel ruolo di Rhaena Targaryen

Graham McTavish nel ruolo di Harrold Westerling

Matthew Needham nel ruolo di Larys Strong

La troupe: cambiamenti dietro le quinte

La maggior parte del cast potrebbe tornare, ma ci sarà un grande cambiamento per lo show: il co-showrunner Miguel Sapochnik non tornerà per la seconda stagione di House of the Dragon. Sapochnik, che ha diretto molti episodi di Game of Thrones come “La battaglia dei bastardi” e “I venti dell’inverno”, ha diretto tre puntate della stagione 1 di House of the Dragon: l’episodio 1, “Gli eredi del drago”, l’episodio 6, “La principessa e la regina”, e l’episodio 7, “Driftmark”.

Nonostante l’uscita di Sapochnik, il suo co-showrunner Ryan Condal tornerà. Un altro veterano di Game of Thrones, il regista Alan Taylor (i cui episodi includono “Baelor” e “Fuoco e sangue” della prima stagione), sarà coinvolto come produttore esecutivo e regista di alcuni episodi.

Trama: le premesse della prima stagione

La trama della seconda stagione di House of the Dragon dovrebbe continuare proprio dove si è interrotta la prima, ovvero in guerra. Con Aegon e Rhaenyra che si dichiarano rispettivamente Re e Regina, la battaglia per il Trono di Spade è davvero iniziata. Allo stesso modo, dopo le azioni di Aemond a Capo Tempesta, Rhaenyra e Daemon saranno ancora più spinti dalla voglia di vendetta, che dovrebbe essere il punto di partenza della seconda stagione.

Dopo che gran parte della prima stagione ha costituito lo scenario, la Danza dei Draghi può iniziare pienamente nella seconda stagione. Ciò significherà più battaglie, più intrighi politici e la divisione del Continente Occidentale in due, mentre le fazioni in guerra cercano di conquistare consensi.

Mentre la prima stagione copre diversi decenni, la linea temporale della Danza dei Draghi è più condensata, con un arco di tempo di un paio d’anni. Questo significa meno salti temporali, ma c’è ancora molto da raccontare: ci saranno tradimenti, complotti e, naturalmente, morti e draghi. La seconda stagione si estenderà probabilmente oltre Approdo del Re e Roccia del Drago, non da ultimo con Jacaerys che si dirige verso la Valle di Arryn e Grande Inverno. Potrà mostrare quanto sia profonda la divisione dei Sette Regni di Westeros e portare altri personaggi e casate all’interno della storia.

House of the dragon 2: nuovi personaggi in arrivo

Oltre a molti volti di ritorno, nella seconda stagione dovrebbero esserci anche diversi nuovi personaggi. Tra questi ci sarà Cregan Stark, Lord di Grande Inverno e Guardiano del Nord, che Jace incontrerà a Grande Inverno. Allo stesso modo, incontrerà anche Jeyne Arryn, Dama dell’Eyrie e Guardiano dell’Est.

Nel frattempo, la conversazione di Daemon sui draghi – e il canto a Vermithor – dovrebbe significare la presenza di nuovi draghetti in House of the Dragon 2: tra questi ci saranno probabilmente Hugh Hammer, un fabbro bastardo che reclama Vermithor; Ulf White, un soldato che reclama Silverwing; e Nettles, una giovane bastarda che riesce ad addomesticare il drago selvaggio Sheepstealer e diventa una stretta alleata di Daemon.

Data di uscita della seconda stagione di House of the Dragon

L’inizio delle riprese della seconda stagione di House of the Dragon è previsto per la primavera del 2023 al più tardi. Il quotidiano spagnolo Hoy ha riportato che la produzione tornerà a Cáceres (dove si trovava Approdo del Re nella prima stagione) tra aprile e maggio. È tuttavia possibile che le riprese inizino prima di allora, visto che i Leavesden Studios nel Regno Unito sono stati utilizzati per girare gran parte della prima stagione. Tuttavia, dato che la produzione potrebbe durare almeno fino alla metà del 2023, sembra probabile che la data di uscita della seconda stagione di House of the Dragon sia nel 2024.

Oltre alle riprese, ci sarà una lunga post-produzione (soprattutto perché la seconda stagione dovrebbe avere battaglie più grandi e più draghi). Le riprese della prima stagione si sono concluse nel febbraio 2022, con un’uscita sei mesi dopo, anche se la programmazione ha incluso anche le interruzioni legate a Covid. Per questo motivo, la data di uscita della seconda stagione di House of the Dragon si aggira intorno all’aprile 2024, una fascia temporale da tempo occupata da Game of Thrones, sebbene la HBO possa tenerla in sospeso per un periodo più lungo, dopo il grande successo ottenuto con il lancio di agosto.