Vi ricordate la cantante Lisa? Una brutta malattia l’ha strappata dalle scene | ecco cosa è successo

In molti ricorderanno Lisa, la cantante di Se e Sempre. Dopo il successo, la donna è sparita dalle scene. Ecco cosa le è successo.

La dolorosa malattia

La cantante Lisa, all’anagrafe Anna Lisa Panetta, ha avuto enorme successo negli anni ’90, facendo cantare tutti gli italiani. Nata nel 1977, il suo brano di debutto nel panorama musicale è stato “Con un amico non puoi”.

Solo tre anni dopo l’inizio della sua carriera partecipa al Festival di Sanremo nella categoria giovani, dove porta il famoso brano Se, aggiudicandosi il secondo posto in classifica.

Così partecipa alla gara tra i grandi con il brano Sempre, altra canzone che le ha fatto scalare le classifiche e che le ha permesso di salire sul podio del festival della canzone italiana.

Tutti si aspettavano che Lisa avrebbe avuto una carriera d’oro e costellata di successi, ma da anni ormai è completamente sparita dalle scene televisive italiane. Durante questo tempo in molti si sono domandati che cosa le sia successo e per quale motivo la sua carriera è decollata: ecco spiegato tutto.

Per capire il motivo scatenante a causa del quale la cantante calabrese è sparita dalla scena italiana, bisogna fare un passo indietro e tornare al 2007. In quell’anno Lisa si è sottoposta a controlli medici per via di frequenti mal di testa che non la facevano stare tranquilla.

Purtroppo, la diagnosi è stata delle peggiori: una vera doccia fredda per la cantante e la sua famiglia. Nessuno, ne tantomeno lei, si aspettava che quei mal di testa derivassero da un tumore al cervello. La malattia ha cambiato per sempre la sua vita pubblica e privata, tenendola lontana da palcoscenici italiani e non.

Durante questo tempo lontana dai riflettori Lisa si è dedicata a se stessa e al tortuoso percorso di cure che doveva affrontare per superare la malattia. La buona notizia è che oggi, per fortuna, Lisa sta bene.

Nonostante questo, la malattia ha avuto conseguenze sulla sua vita: per esempio, la cantante deve assumere farmaci ogni giorno per tenere la situazione sotto controllo.

Il suo ritorno in punta di piedi nel mondo dello spettacolo è avvenuto solo qualche anno fa, nel 2018, quando ha partecipato alla prima edizione di Ora o mai più condotta da Amadeus. In quel momento Lisa è tornata a farsi vedere lanciando un chiaro messaggio che testimonia la sua voglia di rimettersi in gioco e riprendere in mano la propria vita senza lasciarsi vincere dalla malattia.