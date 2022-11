Black Panther: Wakanda Forever, perché i talokanil di Namor non sono blu sott’acqua

Il popolo di Namor di Talokan appare principalmente con la pelle blu in Black Panther: Wakanda Forever (tranne quando sono sott’acqua). Perché?

Mentre Namor è l’eccezione alla regola in Black Panther: Wakanda Forever, la maggior parte dei Talokanil ha la pelle blu solo nel mondo in superficie. Nuova nazione introdotta nel MCU per rivaleggiare con il Wakanda e le sue riserve di vibranio, il regno sottomarino di Talokan si rivela una grande potenza globale quando il suo sovrano, Namor (Tenoch Huerta), lo conduce in guerra. Tuttavia, la biologia e la pelle blu impermeabile dei Talokanil vengono spiegate solo di sfuggita.

Come rivelato da Namor in Wakanda Forever, un’antica tribù mesoamericana scoprì una pianta blu incandescente sotto le onde, originata da un secondo meteorite di vibranio caduto nell’oceano. Simile all’erba a forma di cuore che conferisce il potere a Black Panther, la tribù ingerì l’erba che garantì loro una maggiore forza e agilità.

Tuttavia, un effetto collaterale dell’erba imponeva loro di creare la propria nazione di Talokan nell’oceano, e sembra probabile che il passaggio da una tonalità di pelle più naturale al blu quando si è fuori dall’acqua derivi dalla mancanza di assorbimento dell’ossigeno attraverso la pelle quando il popolo di Namor viene in superficie.

Una volta immersi, i Taloanil sono in grado di assorbire l’ossigeno dall’acqua anziché dall’aria, ripristinando così i toni naturali della loro pelle. Tuttavia, lo stesso Namor ha un corredo genetico più unico che raro. Ecco come i Talokanil si differenziano dal loro sovrano e dagli Atlantidei su cui si ispirano nei fumetti.

Perché Namor non è blu mentre gli altri Talokanil sì?

Quando la tribù ancestrale di Talokan ingerì la pianta blu incandescente, Namor era ancora nel grembo di sua madre Fen. Grazie ai suoi geni unici, Namor divenne il primo mutante del MCU, proprio come nei fumetti originali.

Oltre alle orecchie a punta e alle ali sulle caviglie, è stato confermato che è in grado di assorbire ossigeno sia dall’aria sia dal mare, motivo per cui la sua pelle non diventa blu in superficie come il resto del suo regno. Non ha nemmeno bisogno di una maschera per respirare l’acqua, come per tutti gli altri, quando attacca in superficie.

In che modo i Talokanil del MCU sono paragonati agli Atlantidei della Marvel Comics

Anche gli Atlantidei dei fumetti hanno la pelle blu, ma il loro colore non cambia mai. Per questo motivo, la scelta del MCU di far cambiare il loro aspetto quando si trovano nel loro ambiente di origine aggiunge un nuovo livello creativo agli abitanti di Talokan rispetto ai fumetti Marvel. Al contrario, la capacità degli Atlantidei di respirare sott’acqua si concentra maggiormente sulla presenza di due branchie situate ai lati del collo. Tuttavia, entrambe le etnie hanno bisogno di maschere per respirare l’acqua per unirsi al loro re contro il mondo di superficie.

Detto questo, una delle maggiori differenze tra gli Atlantidei e i Talokanil è che i primi Atlantidei provenivano dal pianeta Vodan, invece di essere semplicemente una tribù umana trasformata dal vibranio. In ogni caso, le modifiche apportate al popolo di Namor per il MCU sono molto apprezzate, al di là dell’origine mesoamericana unica rispetto a una versione di Atlantide (già vista in precedenza).

I Talokanil sono molto distinti pur avendo le loro origini basate sui fumetti, il che conferisce loro un debutto bilanciato e più coerente nel MCU grazie a Black Panther: Wakanda Forever.