Avatar 2, il trailer mostra gli umani pronti a combattere di nuovo su Pandora in vista della guerra

La nuova clip di Avatar: La Via dell’Acqua rivela che gli umani sono tornati su Pandora armati di una nuova strategia di combattimento.

Una nuova clip di Avatar: La via dell’acqua rivela che gli umani sono tornati su Pandora per combattere. Il film originale del 2009 introduceva Pandora, il mondo dei Na’vi, e gli umani che cercavano di estrarre risorse, in particolare il raro minerale unobtanium. Quando l’umano Jake Sully (Sam Worthington) assume le sembianze di un Na’vi grazie a una tecnologia avanzata, collabora con gli indigeni di Pandora per difendere la loro terra mentre la compagnia mineraria tenta di distruggere l’importantissimo Hometree, che si trova sopra un enorme giacimento del minerale.

L’account YouTube ufficiale di Avatar ha recentemente condiviso un nuovissimo trailer di Avatar: La via dell’acqua. Sebbene duri solo trenta secondi, il filmato è molto intenso: gli umani arrivano per combattere ancora una volta con i Na’vi. La clip rivela che questa volta gli esseri umani stanno dando specificamente la caccia ai Na’vi, mentre i Pandorani si preparano a difendere il loro territorio dagli invasori.

In che modo il conflitto sarà diverso in Avatar 2?

Come rivela il filmato, gli umani sembrano essere più organizzati nell’opposizione ai Na’vi dopo essersi riorganizzati in seguito alla loro sconfitta nell’Avatar originale. Nel film precedente erano freddi e spietati, a caccia del minerale che li avrebbe fatti guadagnare e non per un particolare astio nei confronti della comunità di Na’vi che stavano distruggendo. Questa volta, sembra che abbiano individuato i Na’vi come una minaccia e stiano cercando di distruggerli per evitare che si organizzino ulteriormente per opporsi all’operazione mineraria.

Per la maggior parte, sembra che le forze umane di opposizione siano guidate da nuovi personaggi che non erano presenti nel film originale. Anche se Giovanni Ribisi tornerà nei panni dell’irriverente amministratore aziendale Parker Selfridge, non è chiaro da che parte starà a distanza di tanti anni. Questa volta, la squadra sarà guidata dal Generale Frances Ardmore (Edie Falco dei Soprano), una donna militare la cui missione è difendere gli interessi dell’organizzazione, e dal capitano di una nave da caccia Mick Scoresby (Brendan Cowell).

La battaglia alla fine di Avatar è stata in gran parte aerea: i Na’vi hanno combattuto per difendere la loro casa dall’attacco di un dirigibile. Tuttavia, in linea con il titolo Avatar: La via dell’acqua, questa volta il campo di battaglia sembra essere in gran parte marino. Gli umani si sono preparati con navi da guerra e navi da caccia che perlustreranno questo nuovo territorio.

Probabilmente, però, non saranno in grado di intimorire le tribù acquatiche di Pandora, soprattutto quando uniranno le forze con Jake, la sua compagna Neytiri (Zoe Saldaña) e la loro tribù.