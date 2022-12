L’estate in cui imparammo a volare 2, il nuovo trailer mostra l’amicizia tra Tully e Kate messa alla prova

Troviamo Tully e Kate ormai allontanate nel trailer della seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare, in arrivo tra pochissimo, e promette molti intrighi mentre la serie Netflix volge al termine.

L’amicizia tra Tully e Kate viene messa alla prova nel trailer della seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare. Basata sul romanzo di Kristin Hannah, Firefly Lane ha debuttato nel febbraio 2021 su Netflix. La serie segue le vite di due ragazze adolescenti – Tully e Kate – durante gli anni ’90 e le accompagna fino all’età adulta, dove vengono interpretate rispettivamente da Katherine Heigl e Sarah Chalke. Lungo il percorso, e in ciascuna delle linee temporali, le due donne affrontano delle turbolenze personali, ma non solo, anche a livello professionale le difficoltà non mancano.

La serie, creata da Maggie Friedman, è stata un grande successo di pubblico per Netflix, nella prima settimana del suo debutto, l’adattamento si è classificato al primo posto nelle classifiche di ascolto. Il rinnovo è stato relativamente rapido ed è avvenuto a maggio, anche se poi è stato annunciato che la seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare sarebbe stata anche l’ultima, volgendo così a una definitiva conclusione.

Netflix ha presentato il trailer della seconda stagione che si dividerà in due parti, i primi nove episodi arriveranno il 2 dicembre, mentre la restante metà arriverà nel 2023. Il filmato si sforza di enfatizzare la vicinanza tra i due protagonisti, il che rende alcuni momenti ancora più sorprendenti: Tully e Kate, ormai distanti, si scambiano sguardi carichi di dolore. In un altro momento, le ex amiche si incrociano senza dire una parola.

Che cosa aspettarsi dalla seconda stagione

Il trailer si sofferma su molte delle questioni sollevate dalla prima stagione di L’estate in cui imparammo a volare, compreso capire cos’è successo a Johnny (Ben Lawson) nel suo periodo passato in Iraq e le difficoltà professionali di Tully dopo aver deciso di lasciare il suo talk show. Inoltre, il video parla della ricerca del padre da parte del personaggio e di una possibile nuova relazione sentimentale.

La clip presenta un’altra parte dell’amicizia centrale nella linea temporale passata, e tutto ciò porta all’importante domanda su cosa sia successo esattamente che abbia spinto Tully e Kate ad allontanarsi. Non mancano altre rivelazioni, tra cui un grave incidente d’auto.

Sebbene sia sicuro che la seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare non si concluderà lasciando Tully e Kate separate, lo show enfatizza l’importanza del viaggio in virtù della sua stessa premessa. La questione di ciò che accade, e di come questo influenzi i personaggi, sarà importante quando l’adattamento farà il suo ritorno il 2 dicembre.

Sarà interessante vedere come la serie saprà destreggiarsi tra questo importante filo conduttore e le molte altre domande che ancora rimangono.