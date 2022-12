Il momento esatto in cui Better Call Saul è diventata migliore di Breaking Bad

Non è stato facile determinare se Better Call Saul fosse altrettanto valida quanto Breaking Bad, ma un momento cruciale nell’ultima stagione l’ha portata in vantaggio.

Per la maggior parte delle sei stagioni di Better Call Saul è stato difficile confrontarla con Breaking Bad, tuttavia esiste un momento in cui questa serie ha fatto meglio del suo predecessore.

Better Call Saul aveva tutte le carte in regola per essere un fallimento, o perlomeno una delusione, dopo uno degli show più popolari di sempre, soprattutto se incentrato sul personaggio umoristico di Breaking Bad. Tuttavia, sotto la guida di Vince Gilligan e Peter Gould, Better Call Saul ha tracciato la propria strada ed è diventata molto più di un semplice prequel di Breaking Bad.

Le due serie sono state più o meno sullo stesso piano per tutta la durata di Better Call Saul, Breaking Bad ha regalato più episodi di grande impatto televisivo, ma Better Call Saul si è rivelato uno show più consistente, andando avanti di episodio in episodio.

Alla fine della stagione 6, episodio 9, “Divertimento”, Better Call Saul ha superato Breaking Bad. Sembrava una puntata qualsiasi di Better Call Saul finché, negli ultimi istanti, lo show ha fatto un salto in avanti nel tempo e ha visto Jimmy McGill trasformarsi completamente in Saul Goodman, facendo entrare il tutto nella linea temporale di Breaking Bad.

Non solo è stato inaspettato, ma è stata anche una delle decisioni più coraggiose prese da entrambe le serie. Fino a quel momento, lo scopo di Better Call Saul sembrava essere quello di mostrare Jimmy fino alla prima apparizione di Saul in Breaking Bad. Invece, si è avventurato con coraggio nel cuore di Breaking Bad fino ad arrivare oltre.

Ecco perché Better Call Saul 6 episodio 9 rappresenta il momento in cui è diventato migliore di Breaking Bad

All’epoca, il salto in avanti sembrava una scelta strana per Better Call Saul, in quanto saltava quelli che si pensava fossero i momenti cruciali della trasformazione di Jimmy in Saul. La decisione è stata un colpo di genio, perché tutto ciò che lo show doveva fare per il personaggio era già stato fatto.

Non è stato un unico grande momento a trasformare Jimmy nell’avvocato di Walter White; sono stati tanti piccoli momenti nel corso della sua vita a portarlo a quel punto. Invece di mostrare i momenti finali, Better Call Saul ha riconosciuto che tutto il lavoro sul personaggio era stato fatto e ha fatto una scelta molto più interessante.

Breaking Bad è noto più per i colpi di scena scioccanti rispetto a Better Call Saul, ma il salto temporale nella stagione 6, episodio 9, è stato lo shock più grande in assoluto e il momento in cui il prequel ha superato il suo predecessore. Better Call Saul ha superato il problema che affligge la maggior parte dei prequel, ovvero che il pubblico conosce già cosa accadrà, incentrando tutto il dramma intorno a Jimmy in nuovi personaggi come Kim e Nacho.

Sì, si sapeva dove sarebbe finito Saul, ma non era chiaro cosa sarebbe successo a Kim, o che cosa gli avrebbe riservato il destino. A questo punto della serie, non era ancora chiaro se Kim avrebbe avuto un lieto fine, ed è per questo che il finale shock, a soli quattro episodi dal termine, è stato ancora più emozionante.

La separazione di Kim e Jimmy prepara un finale migliore di quello di Breaking Bad

Kim e Jimmy erano troppo adatti l’uno all’altra, con Jimmy che accentuava i difetti di Kim. La rottura tra i due è stata l’ultima cosa che lo ha messo sulla strada per diventare Saul Goodman, e lo show lo sapeva. Per questo motivo, è stato il momento in cui è apparso il Saul pienamente trasformato, facendo sì che Better Call Saul avesse un finale migliore di quello di Breaking Bad.

Ogni stagione di Better Call Saul si è aperta con un flashforward in bianco e nero di Jimmy che si fa chiamare Gene in un mondo post-Breaking Bad. La sesta stagione di Better Call Saul non si è aperta con questo elemento, quindi non era chiaro se sarebbe terminata proprio con questa scena o se avrebbe avuto un intero episodio dedicato.

Il risultato effettivo è stato molto più audace, con gli ultimi quattro episodi incentrati sulla linea temporale di Gene. Better Call Saul ha dato vita a un colpo di scena che nessuno si aspettava, e l’ha fatto non solo per il fattore shock, ma anche per la forza emotiva che ha permesso di creare il personaggio, rendendola una decisione più matura rispetto ad altri colpi di scena di Breaking Bad.

Con il destino di Jimmy chiaro fin dall’inizio di Better Call Saul, la serie ha fatto qualcosa di inaspettato e ha ambientato la maggior parte degli episodi finali in seguito alla fine di Breaking Bad. Prima di allora, il film sequel El Camino sembrava destinato a essere l’unica storia post-Breaking Bad, ma utilizzando Better Call Saul per concludere la storia, non solo ha funzionato come un grande finale per il proprio show, ma per l’intero universo di Breaking Bad. I camei di Walt e Jesse avrebbero potuto essere solo un fan service, ma le loro scene hanno aggiunto profondità a entrambi gli show e all’intero mondo di Breaking Bad.

È già abbastanza difficile fare di una serie uno dei migliori show di tutti i tempi, ma Vince Gilligan e Peter Gould ci sono riusciti due volte.