Outer Banks 3, abbiamo la data di uscita e le prime immagini: rivelano il ritorno dei Pogues e dei Kooks

Nuove immagini della terza stagione di Outer Banks sono state svelate da Netflix, accennando a un’attesa storia d’amore, insieme alla data della première.

Le prime immagini della terza stagione di Outer Banks lasciano intendere un’attesa storia d’amore con il ritorno dei Pogues e dei Kooks su Netflix. La serie, che mescola il mistero e l’azione con il dramma adolescenziale, è stata assente per oltre un anno.

L’ultima volta che il pubblico ha incontrato i personaggi durante la seconda stagione, John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) e Cleo (Carlacia Grant) si sono trovati a naufragare su un’isola remota dopo aver perso l’oro di cui erano a caccia. Non si tratta di una circostanza molto positiva, ma sembra che il gruppo si stia adattando bene al nuovo ambiente.

Ora, Netflix ha pubblicato la prima carrellata di immagini della terza stagione, che sarà trasmessa il 23 febbraio con tutti i 10 episodi in una sola volta. Le foto sembrano confermare che i Pogues lasceranno l’isola, ritrovandosi ancora una volta in fuga. In un’immagine, Pope e Cleo condividono un momento felice, in un’altra, che sicuramente catturerà l’attenzione dei fan che desiderano vedere JJ e Kiara coinvolti in una relazione, i due si tengono per mano. Invece, una seconda immagine mostra Kiara nella stessa scena con Andy (Carlos Singh), che ha in mano un coltello.

Tutto quello che sappiamo sulla terza stagione di Outer Banks

La sinossi ufficiale della terza stagione di Outer Banks contiene alcune rivelazioni sulla direzione che prenderà la storia. Si legge che i protagonisti sono al verde e lontani da casa. Sebbene sembrino felici di vivere per un breve periodo sull’isola deserta, chiamandola addirittura “Poguelandia” e godendo di uno stile di vita spensierato, le cose si mettono rapidamente male e il gruppo si ritrova a fuggire per salvarsi la vita.

Oltre ai personaggi che ritornano, l’imminente uscita ha aggiunto alcuni attori al cast.

Accanto a Singh nel ruolo di Andy McQueen, un Don dei Caraibi intelligente e spietato nella sua caccia al tesoro, la terza stagione accoglierà Fiona Palomo (Control Z) e Lou Ferrigno Jr (Stargirl). Palomo interpreta Sofia, un personaggio che si identifica come Pogue ma che segretamente desidera far parte della folla del country club. È confermato che inizierà a creare un legame stretto con Rafe. Per quanto riguarda Ferrigno, interpreterà Ryan, il miglior agente di sicurezza e sicario di Singh.

Parallelamente a questi grandi sviluppi, ci sono tutte le conseguenze degli episodi precedenti da affrontare. L’ultima stagione si è conclusa con la scoperta sconvolgente che il padre di John B (Charles Halford), creduto morto per colpa di Ward (Charles Easten), è in realtà vivo e si nasconde alle Barbados. Tutto ciò assicura che il ritorno di Outer Banks non mancherà di suscitare un certo entusiasmo.