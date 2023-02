Caterina Balivo: “Una tragedia” | Dopo anni arriva la confessione inaspettata

Caterina Balivo ha rivelato dopo anni un evento capitato ben dodici anni fa e di cui solo adesso rivela tutta la verità. Lei in persona parla dell’accaduto come di “Una tragedia”.

Caterina Balivo, ex modella, ha esordito in televisione agli inizi degli anni duemila e ha saputo farsi strada negli ultimi vent’anni alla conduzione di diversi programmi di successo.

Tra i programmi più famosi che ha condotto ricordiamo Detto fatto, andato in onda nella fascia pomeridiana di Rai 2 dal 2013 al 2018.

A parte Detto Fatto ricordiamo anche Vieni da me, dove a ogni puntata intervenivano celebrità dal mondo dello spettacolo e ancora Chi vuole sposare mia mamma tra gli ultimi successi televisivi della presentatrice. Il vero esordio televisivo di Caterina Balivo è stato a Miss Italia prima di entrare in Rai come conduttrice dove ha portato avanti un’escalation di successi, diventando in pochi anni uno dei volti più amati.

Come sappiamo Caterina Balivo è originaria di Aversa ma vive a Roma ed è sposata con lo scrittore Guido Maria Brera e insieme hanno tre figli, della sua vita privata si conosce poco anche per la massima discrezione che hanno sia lei che suo marito. Di recente però Caterina Balivo ha svelato dopo anni un fatto che lei stessa ha definito “tragedia”. Ma di cosa si tratta?

Caterina Balivo, la rivelazione

Per un certo periodo Caterina Balivo si è fermata, mettendo in pausa il lavoro per dedicarsi alla famiglia, come lei stessa ha dichiarato, ma se inizialmente questa cosa sembrava essere temporanea, ora sembra che questa decisione sia definitiva. Quali sono stati i motivi?

“Per me non sarà più un impegno quotidiano come è stato finora. Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro”, queste sono state le parole di Caterina Balivo nel corso di un’intervista al Mattino.

A convincerla ad allentare la presa è stata la pandemia, i periodi di fermo e tutte le limitazioni che ci hanno costretti a restare molto in casa effettivamente hanno fatto riflettere tutti, compresa lei che ha detto: “Il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa”.

Poi è arrivata la vera rivelazione su un fatto che le è capitato dodici anni fa: “Dodici anni fa ho subito un’ingiustizia. Conducevo ‘Festa italiana’ che aveva successo e qualcuno ha deciso di non affidare più a me il programma. Vissi quel ‘No’ come una tragedia”.

In quel periodo la carriera di Caterina Balivo era appena iniziata e forse a causa dell’inesperienza della giovane conduttrice qualcuno ha ritenuto che lei all’epoca non fosse adatta. Oggi Caterina Balivo è una donna risolta con una carriera decennale alle spalle e se è riuscita a rilanciarsi, dice, lo deve anche a suo marito.