ULTIM’ORA: Adriano Celentano corsa d’urgenza in ospedale | Condizioni di salute

Adriano Celentano ha accusato un malore ed è stato portato con urgenza in ospedale.

Nei giorni scorsi Adriano Celentano ha avuto un problema respiratorio che ha preoccupato molto la moglie al punto da farlo portare con urgenza in ospedale dove lo hanno tenuto per alcune ore sotto osservazione. La notizia, a quanto pare, è arrivata da alcuni pazienti che dividevano con lui il reparto e hanno riconosciuto il cantante e sua moglie, l’ospedale è l’Alessandro Manzoni.

Adriano Celentano è uno dei cantanti più apprezzati nella sfera musicale italiana e nel corso della sua carriera ha interpretato grandi successi come: 24000 baci, Stai lontana da me, Azzurro, Prego grazie scusi, Acqua e sale e Il ragazzo della via Gluck. L’ultima volta che è comparso in televisione con un suo programma è stato con Adrian che poi si è rivelato un flop. Rimane però una certezza, la musica di Adriano Celentano ha fatto la storia e ha cambiato il modo di fare rock in Italia.

La famiglia di Adriano Celentano ha dovuto chiamare l’ambulanza per il cantante che ha accusato un malore dovuto ha un problema respiratorio anche se non ci sono notizie ufficiali al riguardo e non si conosce la dinamica dei fatti. Al momento ci sono solo le testimonianze ufficiali degli altri pazienti presenti in reparto che hanno visto il cantante con sua moglie.

Il malore di Adriano Celentano

La notizia quindi è circolata come una voce diffusa dagli altri pazienti presenti all’ospedale Alessandro Manzoni e poi si sarebbe diffusa a macchia d’olio. I fan si sono molto preoccupati dal momento che si trattava di problemi respiratori gravi tanto da costringere la coppia a presentarsi in piena notte all’ospedale dove il cantante è stato ricoverato per essere sottoposto ad accertamenti.

Claudia Mori è rimasta accanto al marito finché ha potuto, ma a un certo punto i medici le hanno chiesto di attendere in disparte fino al termine delle visite. Poco dopo l’arrivo di Celentano con sua moglie è arrivata anche la scorta privata del cantante che però ha dovuto restare in disparte.

Come sta Adriano Celentano adesso

Gli accertamenti sono durati circa un paio d’ore prima che Celentano fosse dimesso e accompagnato dalla moglie e dalla scorta nella propria abitazione. È stato anche interpellato l’ufficio stampa del Manzoni che, però, non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Nelle ultime settimane Celentano era stato molto partecipe sui social, perché aveva commentato il Festival di Sanremo, complimentandosi per la conduzione di Amadeus e apprezzando molto l’esibizione Amarcord di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Albano. Ma Celentano ha anche espresso una certa tifoseria per Madame e ha inoltre commentato le canzoni in gara.

C’è stata però una cosa molto strana da parte sua che ha colpito in particolare i fan, tanto da farli preoccupare, un messaggio da lui scritto e poco chiaro: “Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali. Ora è CERTO… non potrò più tornare in televisione”. Il senso di questa affermazione non è molto chiaro e i fan hanno iniziato a pensare di tutto, ma per fortuna questa affermazione sembra essere slegata dai problemi di salute riscontrati in questi giorni.