“Accusa di spaccio”: Maurizio Mattioli confessa: passato dissoluto | CLAMOROSO

Il famoso ed apprezzato attore romano ha rivelato di essere sprofondato nel baratro della droga, tanto tempo fa.

Maurizio Mattioli è uno degli attori più iconici del cinema e della televisione italiana. Il suo ruolo è sempre stato quello di portare sul piccolo e sul grande schermo lo stereotipo di uomo romano, esasperando le situazioni in modo comico e surreale. Tra le serie tv più conosciute abbiamo Un ciclone in famiglia, I Cesaroni e Anni 50.

Il prossimo 3 giugno compirà 73 anni e Mattioli può vantarsi di una carriera piena di successi ed orgogli, iniziata con il Bagaglino. Sebbene il pubblico è abituato a vedere Maurizio in contesti divertenti e spensierati, anche lui ha vissuto periodi veramente difficili e bui ma, essendo un uomo molto riservato, si sa pochissimo della sua vita privata.

Mattioli è stato sposato con Barbara Divita dal 1977 al 2014, quando la donna è morta dopo sette anni di agonia causati da un incidente che le aveva paralizzato le gambe. La coppia ha anche una figlia, Francesca, della quale non si sa praticamente niente. Durante un’ospitata nella trasmissione Storie Italiane, Maurizio si è lasciato andare nei racconti.

Le confessioni inaspettate di Maurizio Mattioli

L’attore, riguardo alla moglie, ha dichiarato: “Mia moglie avrebbe preferito finirla prima, in quei pochi momenti di lucidità mi faceva capire che soffrire in quella maniera, inutilmente, senza un minimo di speranza…”. Durante un’altra intervista, questa volta per la rivista Diva e Donna, Mattioli ha confessato di essere stato arrestato per droga:

“Nel ’95 mi hanno arrestato con l’accusa di spaccio. Assolto in primo grado. Mi sono fatto un mese di galera da incensurato a Poggioreale. Scrissero che ero un uomo allo sbando, che aveva trovato rifugio nella droga. Facemmo un confronto all’americana col pentito. Si rimangiò tutto”. Per il Fatto Quotidiano ha voluto aggiungere altri dettagli.

Maurizio Mattioli senza veli sul suo passato

L’attore ha quindi aggiunto: “Un mese a Poggioreale e da incensurato, assolto in primo grado dopo appena quindici minuti di processo. Una follia totale. E una batosta che poteva azzerarmi. Io ero solo un cretino che qualche volta l’ha provata, mai venduta, mai spacciata, come poi hanno capito gli inquirenti”. Oltre al tema della droga, Maurizio Mattioli si è aperto anche riguardo al suo peso:

“Prima l’ansia e la voglia di fare mi divoravano. Cibo, caffè uno dopo l’altro. Ero arrivato a pesare 142 chili. Respiravo male, avevo le apnee notturne e il diabete, che è la cosa peggiore. Grazie a Dio le arterie erano a posto. Le controllavo spesso perché mi cagavo addosso […] Non potevo andare avanti così. Mi svegliavo la notte con attacchi compulsivi di fame, svuotavo il frigo, mangiavo anche mezzo chilo di pasta e mi aiutavo con il pane”.