Fabrizio Corona, imbottito di medicinali e psicofarmaci: scoperta la terribile ‘malattia’ che lo distrugge | “È pericoloso”

Fabrizio Corona non ce la fa più: c’è chi dice che non sta per nulla bene. Un sacco di pillola ma c’è un problema più grave. Attenzione.

Un nome, una garanzia di notizia: stiamo parlando di Fabrizio Corona. L’uomo, ex re dei paparazzi la cui vita è stata sempre al centro di numerosi gossip, continua a far parlare di sé anche dopo diversi anni sulla cresta dell’onda.

Una recente rivelazione ha svelato una dura verità che riguarda proprio Fabrizio Corona e che sta facendo preoccupare coloro che, nonostante gli alti e i bassi, lo hanno sempre sostenuto.

A quanto pare l’uomo si imbottirebbe di farmaci e medicinali e se, per una qualche ragione non dovesse assumerli, potrebbe davvero non farcela. Queste medicine, ormai parte integrante della sua routine, sono moltissime e per un periodo Corona è arrivato a prenderne addirittura 100. Lo stato della sua salute non è per nulla soddisfacente ma qualcosa in particolare sembra preoccupare di più anche i suoi familiari.

Teniamo conto che l’imprenditore attualmente ha una relazione con la giovane modella Sara Barbieri di ben 26 anni più giovane con la quale diventerà padre per la seconda volta dopo il primogenito Carlos avuto da Nina Moric. Insomma, l’uomo dovrebbe tenere molto di più alla sua salute ora, proprio in virtù del nuovo percorso che la vita sta programmando per lui. Adesso però la scoperta di questo altro importante problema potrebbe cambiare le carte in tavola e tutti sono in ansia per lui: ecco cosa sta succedendo.

Le medicine di Fabrizio Corona

Non molto fa, durante una delle sue controverse interviste rilasciate a Le Iene in occasione di uno speciale dedicato alle dipendenze dalle droghe, Corona aveva dichiarato di non poter assolutamente andare avanti e alzarsi la mattina o anche solo dormire senza la sua massiccia dose di psicofarmaci. La sua, infatti. è diventata praticamente una dipendenza iniziata anni fa dopo aver provato per la prima volta qualche droga leggera.

Corona, insomma, ha ammesso più volte di essere stato praticamente tossicodipendente ma che comunque questa sua malattia non sembra essere stata “sconfitta”. Ma c’è un altro medicinale che Fabrizio assume regolarmente, come dimostrato dalle storie che l’ex fotografo condivide e che rivelano un’altra notevole disfunzione. Questa problematica è stata poi confermata dall’esperto del gossip Alessandro Rosica nella sua pagina IG dove spiega i dettagli di una vicenda nebulosa.

Le parole di Rosica

In una delle sue stories Alessandro mostra le immagini di Fabrizio Corona mentre a sua volta non si nasconde nel far vedere le numerose pillole assunte. Tra queste, come dichiarato da Rosica, c’è un medicinale specifico per la disfunzione erettile. A quanto pare Fabrizio avrebbe problemi di natura sessuale e ricorrerebbe a degli “aiutini” per funzionare a letto: questo, però, dipenderebbe da un vero e proprio disturbo trattato clinicamente.

Secondo Rosica, la Barbieri è ovviamente a conoscenza di questo dettaglio ma, sempre stando alle dichiarazioni di tale Alessandro, il sesso non è di certo il motivo per il quale è insieme a Fabrizio Corona. Insomma, Rosica non si tiene proprio più nulla e racconta come proprio Corona sia coinvolto anche negli affari di Fedez, essendo stato lui a fare da paciere tra Iovino e il rapper dopo la loro discussa rissa di inizio estate. Inoltre, parrebbe che l’intervento “pacificatore” dell’imprenditore sia stato anche profumatamente pagato di diretti interessati. Che queste affermazioni sulle condizioni di salute di Fabrizio e sul suo “lavoro” siano vere o false non è certo. Tuttavia, una cosa è però sicura: queste contribuiscono ad accrescere la fama e l’hype intorno alla figura di Fabrizio Corona anche dopo oltre vent’anni da protagonista di cronaca rosa e non solo.