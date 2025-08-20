Nord Sud Ovest Est – 883, ecco quando esce la seconda stagione su Sky: Max Pezzali torna protagonista della musica e dei ricordi

Dopo il successo del primo capitolo, la serie che racconta la storia degli 883 attraverso canzoni, amicizie e sogni è pronta a continuare.

Torna la musica, tornano gli anni ’90, tornano loro: gli 883. Dopo una prima stagione accolta con entusiasmo da pubblico e critica, la serie Nord Sud Ovest Est – 883 avrà ufficialmente una seconda stagione, in arrivo prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Il progetto, ispirato alla storia vera (e musicale) di Max Pezzali e Mauro Repetto, ha conquistato una generazione cresciuta con “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” e ha incuriosito anche chi quegli anni li ha scoperti dopo. La serie è riuscita a raccontare con autenticità l’amicizia tra due ragazzi di provincia che, grazie alla forza della scrittura e a un sound inconfondibile, sono diventati il simbolo di un’epoca.

La seconda stagione riprenderà da dove ci eravamo lasciati, esplorando il successo crescente della band, i primi contrasti, il rapporto con la fama e i cambiamenti personali e professionali che hanno segnato la seconda metà degli anni Novanta. Le nuove puntate promettono di entrare ancora più in profondità nel cuore del fenomeno 883, senza dimenticare lo spirito leggero, malinconico e ironico che ha sempre caratterizzato i testi di Pezzali.

Nuovi episodi, stessa anima

A confermare il ritorno è stata Sky, che ha rivelato che la produzione è già in corso. Non mancheranno nuove canzoni iconiche, altri personaggi tratti dalla realtà musicale italiana e momenti chiave come la svolta solista di Max o il clamoroso addio di Mauro. Ma il cuore resterà lo stesso: la provincia, le emozioni semplici, la fatica di crescere senza perdere se stessi.

Anche il cast originale tornerà al completo, con Elia Nuzzolo nel ruolo di Max e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Mauro. Attesi anche nuovi ingressi che rappresenteranno colleghi del panorama musicale, produttori, amici e amori.

Quando esce la stagione 2 di Nord Sud Ovest Est

La data ufficiale di uscita non è ancora stata annunciata, ma la serie è attesa nel corso del 2026, con molta probabilità nella primavera. Le riprese sono già iniziate e Sky ha promesso un formato ancora più curato, con un’estetica vintage e una colonna sonora sempre più centrale.

Nord Sud Ovest Est – 883 si conferma una delle serie italiane più originali degli ultimi anni: una lettera d’amore a una generazione e a un modo di fare musica che oggi sembra lontano ma continua a parlare a tutti. La seconda stagione non sarà solo nostalgia, ma un nuovo viaggio nell’identità di un’Italia che cantava e sognava sotto un palco.