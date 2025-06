Superman avrà una scena post-credits ben studiata da James Gunn: non un teaser forzato ma un momento potente

Il regista DC promette un finale extra “a sorpresa” che emozioni senza scaricare spoiler su sequel in corso

James Gunn, regista e co‑presidente di DC Studios, ha confermato che il suo Superman (in arrivo il 9 luglio nelle sale italiane) includerà una scena post-credits. Ma promette un approccio nuovo rispetto alle formule Marvel: niente teaser confusi, ma un “pugno nello stomaco” narrativo, autentico e funzionale alla pellicola, non un trampolino per il prossimo capitolo.

Il regista spiega di aver imparato dai suoi errori passati, in particolare quelli commessi con Guardians of the Galaxy Vol. 2, dove l’introduzione anticipata di Adam Warlock rese difficile l’evoluzione naturale del personaggio. Gunn ha dichiarato che userà la scena solo se “funziona davvero”, per non creare false aspettative o incastrare la futura narrazione DCU.

Post-credits: cosa aspettarsi davvero

Gunn vuole una scena che rispetti la logica interna del film, non un accessorio promozionale. Il suo ideale di post-credits è simile a quello visto in Guardians 1 con Howard the Duck: umorismo, leggerezza, un vero extra, ma senza implicazioni narrative ingombranti. L’obiettivo è sorprendere lo spettatore e aggiungere valore all’esperienza, non vincolarla a eventi futuri non ancora decisi.

Allo stesso tempo, Gunn non esclude a priori che la scena possa rimandare in modo tenue a nuove produzioni DC, purché la scelta sia naturale e funzionale. Niente cliffhanger invasivi, solo coerenza creativa e rispetto per il pubblico.

Superman: un nuovo corso per il DCU

Il cast vede David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, affiancato da Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Accanto a loro debutta la “Justice Gang” – Hawkgirl, Mister Terrific e Guy Gardner – una squadra già presente nel film, anticipando un DC Universe ambizioso e corale.

Secondo Gunn, Superman non sarà solo un reboot supereroico, ma un viaggio emotivo che valorizza gentilezza e integrità morale. La scena post-credits, in questo senso, diventa un modo per chiudere con eleganza il cerchio narrativo di un film che guarda già avanti, senza anticipazioni gratuite. Con una durata dichiarata di circa 129 minuti, Superman debutterà nelle sale italiane il 9 luglio 2025. La scena post-credits, promessa come extra potente ma equilibrato, sarà una sorpresa per chi resta seduto fino alla fine. Non un trailer, ma un vero epilogo con anima.