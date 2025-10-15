Il Mostro, in arrivo su Netflix il nuovo true crime italiano: 4 episodi sul serial killer di Firenze

La serie televisiva Il Mostro a breve andrà in onda su Netflix. Manca poco al primo episodio, quindi non ci resta che attendere.

Probabilmente non tutti conoscono la storia del mostro di Firenze. È stato l’appellativo con il quale i giornalisti hanno etichettato uno dei serial killer non identificati che ha ucciso tante persone tra il 1968 e il 1985. Le vittime di solito erano coppie che si ritagliavano del tempo recandosi nelle campagne nei dintorni di Firenze.

Purtroppo la Polizia non è riuscita a catturarlo e ciò non ha fatto altro che influenzare la quotidianità dei residenti nella provincia di Firenze negli anni 80. Negli anni 90 c’è stata un’inchiesta che ha determinato la condanna di Mario Vanni, Giancarlo Lotti e Pietro Pacciani (morto prima di essere sottoposto a un nuovo processo) come autori di questi omicidi.

Sulla scena del crimine non sono mai state ritrovate né tracce di dna e impronte digitali riconducibili a questi uomini né a quelle di armi da fuoco. Fatto sta che ad oggi il mostro di Firenze non ha ancora un nome, ma una cosa è certa: non è mai stata identificata ma sulla persona, bensì diverse.

Pietro Pacciani fu inizialmente imputato e gli altri furono accusati come complici. Una vicenda che per anni ha tenuto gli italiani con il fiato sospeso e ora su Netflix uscirà la serie. Andiamo a scoprire quando andrà in onda.

Il Mostro, la serie sarà disponibile a breve su Netflix

Stefano Sollima ci ha pensato a portare su Netflix una delle storie più brutali che ha tenuto l’Italia su un filo di rasoio per anni. Ha voluto focalizzarsi sul primo duplice omicidio del killer, a cui ha assistito un bambino. Ad oggi è un adulto, ma il suo destino da quella notte è ormai segnato.

Attraverso il suo racconto la Polizia ha cercato di individuare il colpevole di quel crimine, a cui si sono aggiunti in tanti altri. La serie racconterà di 8 duplici omicidi compiuti con la stessa arma, una beretta calibro 22. Adesso non resta altro che sapere la data ufficiale.

Ecco la data ufficiale della messa in onda

La messa in onda della serie di Netflix sarà disponibile dal 22 ottobre 2025. In tutto saranno 4 episodi che debutteranno in concomitanza con il decimo anniversario dell’arrivo della piattaforma streaming in Italia.

Stefano Sollima (già regista di Romanzo criminale, Gomorra, Suburra e Adagio) ha voluto nel cast Marco Bullitta, Valentino Mannias, Antonio Tintis, Giordano Mannu e Francesca Olia. Per il momento non ci resta che attendere altre news.