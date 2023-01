Rapporto distrutto dopo quell’episodio del 1990 | Toffanin e Berlusconi: la verità esce solo adesso

Il patron di Mediaset Piersilvio Berlusconi ha attraversato un divorzio difficile. La sua vita privata non è sempre stata rosa e fiori e l’allontanamento da sua moglie ha segnato e cambiato definitivamente la sua vita.

Piersilvio Berlusconi, il direttore di Mediaset, è una personalità molto stimata del mondo dello spettacolo in virtù anche del suo ruolo molto importante. Ma oltre la sua ottima carriera Piersilvio Berlusconi ha una vita privata davvero bellissima grazie alla sua famiglia costruita insieme alla sua compagna di lunga data Silvia Toffanin.

Insieme hanno, infatti, due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente di 12 e 7 anni oltre che una relazione molto solida non coronata, però, da un matrimonio ufficiale. È evidente che per Silvia e per Berlusconi Junior la cerimonia è praticamente inutile tenendo conto che i due formano una coppia indistruttibile a prescindere dalla presenza dell’anello al dito.

Il matrimonio fallito di Piersilvio Berlusconi

Non tutti sanno che Piersilvio Berlusconi ha avuto una relazione precedente con un donna, ex modella ed ora imprenditrice milanese Emanuela Mussida. Con la donna pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine e dopo essersi conosciuti giovanissimi nel 1984 ad una festa privata a Villa Arcore si sono sposati e nel 1990 è nata la loro unica figlia Lucrezia Vittoria. Il matrimonio tra i due, tuttavia, non è durato molto e poco dopo hanno deciso di lasciarsi e divorziare.

Adesso, gli equilibri della famiglia allargata sono ottimi e Lucrezia è legatissima all’attuale compagna e conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Lucrezia, inoltre, ha reso Piersilvio nonno di una nipotina Olivia ed è convolata a nozze con Josh 2019.

Se Piersilvio Berlusconi è andato avanti con la Toffannin anche sua ex moglie Emanuela è attualmente impegnata con un’altra persona, un certo avvocato dal quale ha avuto una figlia molto più piccola di sua figlia Vittoria. Emanuela si è ritirata definitivamente dalle scene e ora risiede in Val di Cecina, in provincia di Livorno.

Non è chiaro quale sia la sua occupazione corrente però sappiamo che nel tempo libero la donna si dedica ala filantropia e alla gestione delle Onlus degli animali in difficoltà.

La famiglia allargata sembra funzionare, ma soprattutto in molti si chiedono quando Silvia e Piersilvio decideranno di ufficializzare la loro unione con un lieto evento ossia il matrimonio. Pare che le cose, a prescindere dalle contingenze esterne, tra i due procedano a gonfie vele sia in amore che nell’ambito lavorativo.