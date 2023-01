Piersilvio Berlusconi mano nella mano con un’altra donna e non è Silvia Toffanin. Arriva l’ombra del tradimento

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più longeve dello spettacolo. I due hanno una bellissima famiglia ma c’è qualcosa che ha turbato la coppia e si tratterebbe di un tradimento.

La storia d’amore tra Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin ha fatto sognare tantissime persone nel corso degli anni. I due stanno insieme ormai da molto tempo e hanno un legame solido coronato da due bellissimi bambini.

Nonostante un’unione duratura i due non hanno mai preso la decisione di sposarsi convinti che non serva un anello ad ufficializzare il loro amore. D’altronde, insieme hanno costruito una famiglia meravigliosa sempre cercando di mantenere la privacy per i loro figli.

In poche occasioni i paparazzi e giornalisti sono riusciti ad immortalare la coppia con i loro bambini in segno di un grande impegno da parte dei due nel proteggere i bambini dal clamore mediatico. In effetti, non stiamo parlando di un quadro familiare normale, anzi si tratta di alcune delle persone più influenti in Italia.

Silvio Berlusconi è il loro ingombrante padre, suocero e nonno, il quale non è di certo famoso per la sua riservatezza. L’uomo è stato al centro di diverse controversie dimostrandosi per la Toffanin come un suocero abbastanza scomodo.

E proprio lui sembra essere stato il tramite di un presunto tradimento da parte di Piersilvio nei confronti della sua compagna di vita. Vediamo i dettagli.

Le foto di Piersilvio Berlusconi con un’altra donna

Una certa Maria Rosaria Rossi, figura molto vicina a Berlusconi considerata da molti come ombra del premier, una sorta di badante, è entrata nelle cronache dopo essere stata coinvolta nello scandalo del bunga bunga.

Maria Rosaria Rossi è stata coinvolta anche nel processo Ruby Ter e proprio a causa di questo scandalo ha dovuto subire dieci anni di gogna mediatica molto forte. Un clamore eccessivo che ha rattristito soprattutto suo figlio a cui si è sentita di chiedere scusa.

Proprio con lei nel 2015 Piersilvio Berlusconi è stato paparazzato in atteggiamenti ambigui facendo pensare ad un vero e proprio tradimento ai danni di Silvia Toffanin. In quell’occasione i fotografi hanno immortalato il figlio di Berlusconi mano nella mano con Maria Rosaria Rossi e tutti lo hanno accusato di avere una relazione nascosta con la donna.

Lo staff di PierSilvio Berlusconi, però, all’epoca ha provveduto a smentire subito queste illazioni affermando che tra i due ci fosse solo stima e rispetto e quel gesto fosse una pura manifestazione di amicizia. Insomma, nessun tradimento tra la Toffanin e Berlusconi né nel passato ma con molta probabilità neanche nel futuro. La coppia, infatti, si riconferma una delle più belle e durature dello showbusiness.