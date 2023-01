Lutto Flavio Briatore, morte improvvisa e inaspettata. Per lei non c’è stato niente da fare

Flavio Briatore ha dovuto dire addio a una persona a lui molto vicina. Il lutto lo ha colpito all’improvviso e ha devastato il famoso manager italiano. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare: la malattia l’ha colpita e se l’è portata via.

Terribile lutto per Flavio Briatore: per lei non c’è stato niente da fare. Il manager ha dovuto dire addio a una parte importante della sua vita. La donna, molto giovane, se n’è andata lasciando tutti senza parole, e Briatore non ha potuto fare altro che accettare questo terribile destino.

Si tratta di un evento storico quello che è accaduto: Briatore ha dovuto dire addio a una delle persone a lui più vicine. Il manager ha subito una perdita devastante dalla quale farà fatica a riprendersi. Il lutto ha coinvolto tutto il mondo dello spettacolo.

Flavio Briatore e il terribile lutto

L’11 dicembre infatti è venuta a mancare Roberta Tana, ex manager del Twiga di Forte dei Marmi e di Marina di Pietrasanta. I due hanno collaborato per tantissimi anni nei locali di Briatore, in particolare al Billionaire di Porto Cervo. Il loro legame professionale era indistruttibile e per il manager è stata una perdita enorme.

La donna, originaria di Vasto, in Abruzzo, è stata portata via da un malore che l’ha colpita nella notte dell’11 dicembre scorso. Roberta era molto legata alla sua città d’origine e vi tornava spesso. Il sindaco della cittadina le ha dedicato parole molto sentite: “Cara Roberta, ora che abiti quell’altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori”.

Roberta amava molto il suo lavoro e vi si dedicava con solerzia in qualsiasi momento. “Coccolo il cliente, lo faccio sentire a casa propria, soddisfo ogni sua volontà e desideri” aveva detto in una vecchia intervista.

Lei e Briatore incrociarono le proprie strade nel 1993, quando lei partecipò a Miss Italia dopo aver fatto parte di corpi di ballo in Mediaset e Rai. La donna venne ingaggiata per organizzare spettacoli e serate nei locali del manager, e da quel momento la sua carriera è decollata.

“Mi meraviglia vedermi ancora in gioco front-line e non sapere a chi passare le consegne di questo mio lavoro” aveva rivelato alcuni anni fa. “Dopo un mese mollano tutte e tutti: non reggono lo stress, la frenesia, la pressione. Nell’immaginario c’è che questo è un mondo semplice, tutto ostriche e champagne; se vuoi viverlo da professionista, la realtà non è questa“. Oggi Briatore e tutto lo staff dei locali piangono la scomparsa della donna.