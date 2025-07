STREAMING LUGLIO – Film e serie già disponibili o in arrivo: azione, horror e ritorni clamorosi | Ecco le date ufficiali

Un’estate carica di emozioni, azione, comicità e fantasy con piattaforme come Netflix, Prime Video, Sky e Max tutte protagoniste

Luglio 2025 è pronto a esplodere sugli schermi, con novità di rilievo in streaming che spaziano tra generi e piattaforme. Netflix apre il mese con un bis di cinture d’azione e magia, mentre Prime, Sky e Max offrono senza soluzione di continuità film e serie che accontentano ogni palato. Preparati a serate intense, romantiche e perfino spaventose, grazie a titoli che vanno dal sequel allo spin-off, passando per l’horror gotico.

Il 2 luglio Netflix presenta The Old Guard 2, che riporta sullo schermo Charlize Theron nei panni della guerriera immortale Andy. Nel frattempo, Prime Video rilancia l’adrenalina con Capi di stato in fuga, action con Idris Elba, anch’esso disponibile dallo stesso giorno. Sky affianca queste uscite con “Joker: Folie à Deux”, sequel attesissimo con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, disponibile su Sky Cinema e NOW dal 7 luglio .

Netflix continua la sua corsa con Brick, thriller sci-fi olandese disponibile dal 10 luglio, e Happy Gilmore 2 il 25 luglio, che riporta Adam Sandler alla comica palestra dei fairway da golf . Dal 17 luglio, invece, arriva Untamed (in Italia Indomabile), thriller ambientato a Yellowstone con Eric Bana protagonista .

Emozione e fascino tra fantasy e horror

Anche The Sandman torna con la seconda e ultima stagione, suddivisa in tre atti: il primo debutterà il 3 luglio, seguito da tappe successive fino al finale speciale il 31 luglio . Max propone invece il thriller familiare Los pecadores, in arrivo il 4 luglio, oltre a serie come la drammatica Furia dall’11 luglio .

Sky Cinema e NOW puntano sull’horror gotico con il remake del classico Nosferatu di Robert Eggers, disponibile dal 23 luglio, mentre Anora, finalista a Cannes, approda su Sky il 16 luglio .

Un panorama per tutti i gusti

Prime Video aggiunge al catalogo l’action-thriller Shadow Force – Ultima missione, in streaming dal 24 luglio, e Un tipo imprevedibile 2, sequel comico disponibile dal 25 luglio . Il calendario cresce con Sinners su Max (dal 4 luglio) e Foundation su Apple TV+ nella sua terza stagione, mentre Hulu si distingue con l’ironica It’s Always Sunny in Philadelphia 17 .

Insomma, l’offerta di luglio è irresistibile: Netflix domina con sequel e fantasy, Sky arricchisce di comicità dark e horror, Prime si fa notare per l’action estremo, mentre Max e le altre piattaforme tengono alto il livello. Tra lotte tra immortali, polemiche da Oscar, vampiri gotici e goleada comiche, il 2025 regala un guardarsi indietro e uno sguardo al futuro, sempre più ricco di sorprese. Preparate le poltrone: il binge-watching è ufficialmente iniziato.