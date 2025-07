Succession: dieci episodi leggendari che hanno riscritto le regole della serialità contemporanea

Dall’ultima stagione alla prima, ecco i momenti più esplosivi della saga dei Roy

Se c’è una serie capace di mantenere la tensione alle stelle dall’inizio alla fine, quella è Succession. La saga della famiglia Roy, tra lotte di potere, tradimenti e ribaltoni societari, ha attraversato quattro stagioni senza mai perdere smalto. Ma ci sono episodi che, più di altri, rappresentano il cuore pulsante della serie. Ecco una selezione dei dieci capitoli più potenti, quelli che riescono a farti trattenere il fiato dal primo all’ultimo minuto.

Dalla quarta stagione arriva “With Open Eyes”, un episodio finale che chiude la serie con un carico drammatico e visivo mozzafiato. Lo scontro definitivo tra i fratelli Roy e l’eredità lasciata da Logan segna un punto di non ritorno. Ma anche nella terza stagione, con “Too Much Birthday”, si tocca l’apice dell’assurdo e del tragico: un compleanno faraonico diventa il simbolo della fragilità emotiva di Kendall.

In seconda posizione tra i memorabili troviamo “This Is Not For Tears”, finale della seconda stagione. In una sola ora di tv si consumano decisioni irrevocabili, doppi giochi e rivelazioni capaci di ribaltare gerarchie consolidate. L’intensità di quel momento resta tra i più alti picchi mai raggiunti dalla serie.

Una scrittura che esplode in momenti iconici

Ogni stagione regala almeno un episodio indimenticabile. Nella prima, ad esempio, “Which Side Are You On?” dà il via allo stile che contraddistinguerà tutto il racconto: dialoghi affilati, tensione psicologica e una costante sfida di potere. Il ritmo serrato, le inquadrature claustrofobiche e l’ossessione per il controllo fanno di questa serie un capolavoro moderno.

In altri momenti si mescolano ironia feroce e dramma puro, come in “Hunting” (stagione 2), dove un innocuo weekend in montagna si trasforma in un’agghiacciante allegoria aziendale. Oppure in “Chiantishire” (stagione 3), ambientato in Toscana, in cui le dinamiche familiari si intrecciano con scenari da cartolina che non riescono a nascondere l’inquietudine.

Succession come spartiacque della nuova tv

Questi dieci episodi non sono solo i migliori: rappresentano un’evoluzione nella narrazione seriale. La potenza sta nel riuscire a unire la scrittura brillante al realismo brutale di una famiglia distrutta dal potere. Nessun personaggio è salvo, nessuna alleanza è duratura.

Per chi vuole riscoprire il meglio di Succession o avvicinarsi per la prima volta a questo gioiello HBO, questi episodi sono il punto di partenza ideale. Non solo per la qualità della regia e delle interpretazioni, ma per la capacità di raccontare il nostro tempo con lucidità e coraggio. Una serie che ha lasciato il segno. E dieci episodi che meritano di essere ricordati.