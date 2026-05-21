Estate cinefila al Locarno Film Festival: tutto ciò che devi sapere

Stai pianificando un’esperienza cinefila per la tua estate? Il Locarno Film Festival è probabilmente la soluzione migliore per te. Questo evento è in programma dal 5 al 15 agosto, nel canton Ticino in Svizzera. Prima di partire alla volta di questa destinazione, però, assicurati di avere tutto il necessario, come un piano roaming per la Svizzera, in modo da restare sempre online senza spese folli.

Cosa troverai a Locarno79

Il festival Locarno79 ha una sua propria identità visiva, strutturata dall’artista americana Cindy Sherman, nota soprattutto per la serie Untitled Film Stills, ovvero 70 autoritratti in bianco e nero in cui interpreta personaggi femminili immaginari tratti dal cinema d’autore e dai B-movie.

Il poster è stato realizzato in bianco e nero ma incorniciato da una sciarpa leopardata di colore giallo acceso: per i cinefili è facile riconoscere in questa il richiamo al Pardo d’Oro del festival.

Il direttore artistico del festival, Giona A. Nazzaro, ha descritto il lavoro di Sherman come un’affermazione “del diritto inalienabile all’espressione di sé e alla paternità delle proprie narrazioni in un momento in cui realtà alternative hanno sempre più iniziato a sostituire la verità”.

Il 14 agosto Darren Aronofsky riceverà il Pardo d’Onore nell’iconico cinema all’aperto da 8.000 posti del festival. Il riconoscimento celebra opere come Requiem for a Dream, Il cigno nero, The Wrestler e The Whale. Nell’ambito della celebrazione saranno proiettati The Fountain (2006) e Mother! (2017), con Aronofsky che parteciperà a una conversazione pubblica sul palco. Se stai pianificando una serata imperdibile in Piazza Grande, il 14 agosto è probabilmente la data più adatta.

La retrospettiva dell’anno

Intitolata “Red & Black: Hollywood Left and the Blacklist”, la retrospettiva di quest’anno è curata da Ehsan Khoshbakht e realizzata in collaborazione con la Cinémathèque Suisse e la UCLA Film & Television Archive. Riunisce quasi 50 produzioni audiovisive tra fiction, documentari, cinegiornali e cortometraggi provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Italia, Francia, Messico e Argentina. Il programma esplora la persecuzione, durante la Guerra Fredda, di artisti hollywoodiani di orientamento progressista come Dalton Trumbo, Charles Chaplin, Joseph Losey e Dorothy Parker. L’iniziativa comprende restauri digitali e copie d’archivio, affiancati da un volume di saggi accademici e, per la prima volta, da un podcast dedicato.

Come arrivare dall’Italia: documenti e trasporti

La Svizzera è nello spazio Schengen ma non fa parte dell’UE. Gli italiani e chi ha un passaporto dell’Unione Europea, possono passare il confine con la sola carta d’identità o passaporto, senza bisogno di ottenere un visto.

Il modo più semplice per raggiungere Locarno dal Nord Italia è prendere il treno: ci sono collegamenti diretti o con un solo cambio da Milano Centrale via Bellinzona. Se preferisci usare l’aereo, l’aeroporto di Malpensa è lo scalo internazionale più vicino; da lì un collegamento ferroviario via Milano richiede in totale meno di tre ore. Una volta al festival, qualsiasi biglietto o pass valido copre i trasporti pubblici dell’area Ticino Arcobaleno per tutta la durata, senza alcun bisogno di biglietti separati.

Dove alloggiare?

Locarno si riempie rapidamente e gli hotel sul lungolago tra Via Respini e Viale Verbano sono scelte premium, a pochi passi da Piazza Grande e con vista sul Lago Maggiore, ma con prezzi da alta stagione. Gli hotel di fascia media nel centro città ti consentono di raggiungere tutte le principali sedi a piedi in meno di dieci minuti.

L’alternativa pratica è soggiornare nelle vicine Ascona (a 20 minuti di bus panoramico) o Bellinzona (20 minuti di treno), dove le tariffe sono più basse. Cerca strutture con cancellazione gratuita per prenotare in anticipo e modificare i piani se necessario.

Restare connessi

La Svizzera utilizza una propria infrastruttura di rete mobile, separata dal roaming UE. Dal 2017 le regole del roaming europeo non si applicano oltre il confine svizzero, il che significa che la tua SIM italiana può comportare costi aggiuntivi a seconda dell’operatore e del piano. Controlla le tariffe di roaming per la Svizzera prima di partire, oppure acquista una eSIM, tramite la quale avrai anche il vantaggio di poter continuare a usare la tua SIM italiana senza dover fare nessuna sostituzione.

Biglietti e pass

I biglietti singoli per Piazza Grande saranno in vendita online da fine giugno e in presenza dal 2 agosto. Uno Student Pass (circa CHF 110) copre l’intero festival, incluse tutte le proiezioni in Piazza Grande, e include uno sconto del 20% sui viaggi di andata e ritorno dalla Svizzera tedesca e francese. Il programma completo, sezioni competitive, titoli collaterali e l’intera selezione della Retrospettiva sarà pubblicato a fine giugno.