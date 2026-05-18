The Punisher torna davvero nel MCU, One Last Kill nasconde decine di riferimenti a Netflix | Il finale cambia tutto

Lo speciale Marvel con Jon Bernthal collega passato e futuro di Frank Castle attraverso cameo, easter egg e dettagli cruciali.

The Punisher: One Last Kill è arrivato su Disney+ riportando Jon Bernthal nei panni di Frank Castle in uno speciale compatto ma ricco di significato per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Dietro la struttura più contenuta del progetto si nasconde infatti un racconto che non punta soltanto all’azione brutale e alla violenza tipica del personaggio, ma costruisce un vero ponte tra l’epoca Netflix e la nuova fase Marvel.

Nel corso di circa un’ora, One Last Kill recupera traumi, personaggi e luoghi simbolici legati alla storia del Punitore, trasformando ogni riferimento in un tassello importante dell’evoluzione di Frank Castle. Lo speciale lavora continuamente sulla memoria del personaggio, mostrando un uomo ancora perseguitato dal passato ma ormai vicino a ridefinire il senso della propria guerra personale.

I richiami alla serie Netflix e il ritorno dei personaggi storici

Uno degli elementi centrali dello speciale è il continuo richiamo alla tragedia che ha dato origine al Punitore. Torna infatti la filastrocca “One Batch, Two Batch, Penny & Dime”, collegata alla figlia Lisa Castle e al libro che Frank avrebbe dovuto leggerle prima della strage della sua famiglia. Non si tratta di una semplice citazione nostalgica, ma di un simbolo che riporta direttamente al dolore originario del personaggio.

Lo speciale mostra inoltre Frank mentre torna sulle tombe della moglie Maria e dei figli, riprendendo uno dei luoghi più iconici della sua prima apparizione nella serie Daredevil di Netflix. È proprio lì che Castle aveva iniziato a imporsi come una figura violenta e incontrollabile, in netto contrasto con la visione della giustizia di Matt Murdock. One Last Kill recupera quella dimensione e la usa per raccontare un Frank ormai arrivato a un punto di svolta.

Tra i ritorni più importanti ci sono anche Curtis Hoyle, storico alleato del protagonista, e Maria Castle, interpretata ancora da Kelli Barrett. Ma il cameo emotivamente più forte è quello di Karen Page, con Deborah Ann Woll nuovamente nel ruolo. Karen è sempre stata una delle poche persone capaci di vedere Frank oltre la violenza e la rabbia, e la sua presenza nello speciale rafforza ulteriormente il legame diretto con le serie Netflix Marvel.

Il finale collega direttamente The Punisher al futuro del MCU

Tra gli easter egg più importanti compare anche il ritorno del celebre carosello di Central Park, luogo simbolo della morte della famiglia Castle e dello scontro con Billy Russo, futuro Jigsaw. Lo speciale riporta continuamente Frank davanti ai fantasmi del proprio passato, fino alla visione della figlia Lisa al cimitero. Un dettaglio che ha colpito molti fan è che la bambina è interpretata da Addie Bernthal, figlia reale di Jon Bernthal, scelta che aggiunge ulteriore peso emotivo alla scena.

Lo speciale recupera persino uno dei momenti diventati più celebri tra i fan della serie Netflix, quando Frank implora disperatamente la figlia di non lasciarlo andare, richiamando direttamente la famosa sequenza dell’incubo che negli anni è diventata anche un meme molto diffuso online. Ma il vero elemento decisivo arriva nel finale. Dopo aver ritrovato un nuovo equilibrio nella propria missione, Frank Castle appare nuovamente con il classico giubbotto nero con il teschio bianco, accompagnato però da un look aggiornato che richiama quello visto nel primo trailer di Spider-Man: Brand New Day. È il dettaglio che conferma come One Last Kill non sia soltanto un omaggio nostalgico al passato Netflix del personaggio, ma un vero passaggio di transizione verso il suo ingresso definitivo nel MCU principale. Gli easter egg disseminati nello speciale servono proprio a questo: unire tutto ciò che Frank Castle è stato con ciò che Marvel sembra pronta a trasformarlo nei prossimi anni.