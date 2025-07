Netflix luglio 2025 svela titoli imperdibili: azione, commedie e saghe immortali tra le novità

Da “The Old Guard 2” a “The Sandman”, passando per il sequel di Happy Gilmore: la piattaforma sfodera i suoi titoli migliori per conquistare ogni tipo di spettatore.

L’estate 2025 entra nel vivo e Netflix risponde con un’ondata di novità in arrivo a luglio. La piattaforma si prepara a conquistare abbonati di ogni tipo con una selezione che spazia dal fantasy al thriller, passando per l’action puro e la comicità più sfrenata. Non è solo intrattenimento, ma una vera e propria strategia per rendere indimenticabile ogni sera d’estate.

Il mese parte forte: dal 1° luglio arriva The Old Guard 2, sequel del cult action con Charlize Theron. La squadra di immortali torna per affrontare nuove sfide adrenaliniche, in un film che mescola combattimenti spettacolari e dilemmi morali. Andy guida ancora il gruppo in una missione esplosiva, tra nuovi nemici e alleati inattesi.

Sempre dal 1° luglio debutta Marcada, un intenso dramma sudamericano che racconta il viaggio identitario di una giovane donna tra misteri familiari e rivelazioni scottanti. Il tono è più cupo, ma la narrazione è avvolgente, perfetta per chi cerca qualcosa di autentico e profondo.

Tra azione e thriller: il ritmo non cala mai

Dal 4 luglio arriva The Gringo Hunters, una serie crime/action basata su eventi reali, che segue un’unità speciale incaricata di rintracciare latitanti americani nascosti in Sudamerica. Un prodotto internazionale che mescola indagini poliziesche e scene d’azione da grande cinema, con un cast affiatato e ambientazioni mozzafiato.

Appuntamento anche con Indomabile, disponibile dal 10 luglio, thriller ambientato nel selvaggio West americano con protagonista Eric Bana. Un uomo solo nella natura si troverà a dover affrontare molto più che paesaggi impervi: un racconto teso e viscerale, fatto di silenzi, conflitti e sopravvivenza.

Comicità nostalgica e ritorni attesi nel cuore dell’estate

Dal 12 luglio, spazio alla comicità con Happy Gilmore 2, il sequel che nessuno si aspettava ma tutti volevano. Adam Sandler torna con il suo personaggio simbolo per affrontare una nuova sfida sui campi da golf. Sarà un mix di nostalgia anni ’90 e gag moderne, per un pubblico trasversale.

La punta di diamante, però, è il ritorno di The Sandman: la seconda stagione debutta dal 25 luglio, ma con una novità. Gli episodi saranno distribuiti in tre atti, rilasciati a distanza di pochi giorni, per mantenere alta la tensione e la curiosità del pubblico. Morfeo è pronto a tornare nei Regni del Sogno e portare con sé una narrazione ancora più ambiziosa.

Con una programmazione che punta sull’equilibrio tra grandi franchise e storie originali, Netflix si conferma regina dell’intrattenimento anche per l’estate 2025. Luglio è il mese perfetto per restare a casa e lasciarsi avvolgere da storie intense, ironiche, commoventi e, soprattutto, tutte da scoprire.