Gratta e Vinci, il trucco per riconoscere i biglietti vincenti! Ecco quali comprare

Le feste di Natale sono non soltanto un momento per stare tutti insieme, per ritrovarsi con famiglia e amici ma sono anche il periodo dell’anno in cui si tenta la fortuna, sono i giorni della lotteria.

Fra le tradizioni principali del nostro paese c’è anche quella di acquistare i biglietti della lotteria e sono davvero milioni gli italiani che comprano il Gratta e vinci della lotteria per tentare di cambiare la propria sorte. Ma se oggi rivelassimo il metodo infallibile per riconoscere i biglietti che hanno più probabilità di vincere degli altri?

Il Gratta e Vinci è l’oggetto che racchiude speranze e sogni di milioni di persone nel mondo, perché in pochissimi secondi la vita può cambiare. Di Gratta e Vinci ne esistono davvero tanti e le modalità di gioco sono diverse anche se il principio è lo stesso, si gratta per vedere cosa c’è nelle caselle e si spera di vincere tanti soldi. Purtroppo trovare il biglietto vincente è davvero complicato perché in giro non ce ne sono molti ed è davvero una questione di fortuna. Ma come ci si accosta un po’ alla fortuna? Qualcuno applica dei rituali, dei gesti scaramantici o ripetitivi se questi hanno portato fortuna una volta.

Ci sono persone per esempio che scelgono lo stesso tipo di Gratta e Vinci, oppure lo stesso gioco, qualcuno gratta sempre con la stessa moneta, qualcun altro nello stesso modo. Ma sapevate che vi sono alcuni segni sui biglietti che, se li sapete riconoscere, vi consentono di aumentare le vostre probabilità di vincita? Ecco quali sono.

Riconosci il biglietto vincente

Il Gratta e Vinci è tra i giochi d’azzardo più frequenti nel nostro Paese e soprattutto gli italiani amano il gratta e vinci. Ci sono persone che acquistano i biglietti in modo cadenzato, qualcuno anche una volta a settimana, sperando che la sorte cambi. Solo nello scorso anno sono stati spesi 7 miliardi e 165 milioni di euro in biglietti del Gratta e Vinci.

È davvero difficile essere così fortunati, ma una minima possibilità c’è e addirittura i biglietti vincenti sono riconoscibili da alcuni segni. I Gratta e Vinci innanzitutto non sono uguali, alcuni di questi hanno maggiori possibilità di vincere.

Il PortaFortuna Mini è uno dei biglietti meno costosi e con quello è possibile vincere fino a un massimo di 100 mila euro. Le probabilità di vittoria sono di un biglietto su 7.920.000. A seguire c’è il Buon anno, che ha una vincita massima uguale al biglietto precedente ma le probabilità di trovare il biglietto vincente aumentano a un biglietto su 7.200.000. Restano in generale delle probabilità molto basse anche se ce ne sono alcuni che offrono maggiori possibilità di successo.

Come Gratta e Vinci c’è anche il Fai Scopa la cui vincita massima ha una probabilità di uscire pari a 1 biglietto ogni 6.720.000, un biglietto ogni 9,97 permette di vincere un premio superiore alla giocata. Il biglietto da 2 euro di Frutti Ricchi invece permette di raggiungere una vincita superiore alla cifra investita con 1 biglietto ogni 9,55 ma solo un biglietto su 9.840.000 contiene il primo premio.

Infine, il biglietto Simboli del miliardario permette di vincere una cifra superiore alla giocata con una probabilità di un biglietto su 9,71 e in questo caso il fortunato per la vincita di 100 mila è uno su 8.640.000.

Ecco che conoscendo queste statistiche si può sapere in anticipo su quale biglietto investire i propri soldi e quale di questi ha maggiori probabilità di vittoria.