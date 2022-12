Sapevate che Elena Sofia Ricci ha una figlia? Oggi ha 26 anni. Foto incredibili

Elena Sofia Ricci è madre di due ragazze avute da due rapporti diversi, Emma è la primogenita e oggi ha 26 anni. Ma di cosa si occupa? Voi la conoscevate? Ecco cosa sappiamo di lei.

Elena Sofia Ricci è un vanto per il nostro Paese, ha preso parte a film di grandi registi e il suo talento si è espresso anche in teatro. Tra le esperienze che può vantare nel suo curriculum c’è anche la vittoria di un globo d’oro come miglior attrice rivelazione ai suoi esordi per un film diretto da Pupi Avati, Impiegati, era il 1985.

Carlo Verdone è stato un altro importante regista con cui Elena Sofia Ricci ha collaborato per il film Io e mia sorella, dove interpretava la moglie musicista e un po’ noiosa del protagonista.

I nati tra gli anni 80 e 90 la ricorderanno senz’altro per la fortunata serie tv di Canale 5, Caro maestro, dove recitava accanto a Marco Columbro. La serie all’epoca fu un’apri pista per molte altre a seguire, pensiamo per esempio a Sei forte maestro con Emilio Solfrizzi.

Maurizio Nichetti, Ferzan Ozpetek e Giovanni Veronesi sono altri nomi di importanti registi che l’hanno diretta. Negli ultimi anni una delle ultime serie Tv in cui l’abbiamo vista protagonista è stata I Cesaroni, altro successo di Canale 5 ma soprattutto Che Dio ci aiuti dove interpreta il personaggio di Suor Angela.

Per quanto riguarda la sua vita privata di Elena Sofia Ricci si sa che ha avuto tre relazioni importanti. Lo scrittore Luca Damiani è stato il suo primo marito ma da lui non ha avuto figli.

Emma, di cui vi parliamo è nata nel 1996 e il suo cognome è Quartullo, figlia del più famoso Pino Quartullo con cui Elena Sofia Ricci aveva una relazione in quel periodo. In seguito l’attrice è stata legata sentimentalmente al musicista Stefano Mainetti con il quale ha avuto la seconda figlia, Maria, nata il 25 ottobre del 2004.

Chi è Emma Quartullo?

Emma Quartullo ha scelto la strada artistica come i suoi genitori e nello specifico si dedica alla recitazione come sua madre e si occupa della recitazione a tempo pieno. Negli ultimi tre anni Emma ha lavorato in progetti come Cose da uomini, I fratelli De Filippo e Santa guerra. La giovane attrice ha già un grande seguito sui social con oltre 11mila followers su Instagram e il suo nome utente è emmascalzona. Sembra che Emma abbia un fidanzato e lui si chiama Giovanni Pellegrino. I due sarebbero comparsi già in foto insieme.

Nello scatto che vi proponiamo Emma con uno sguardo malinconico sfoggia un look total black e con una lieve scollatura. Non sappiamo che rapporti abbia Emma con la sorella minore Maria ma di certo la madre Elena Sofia Ricci interagisce molto sul profilo della figlia.