Lutto Elena Sofia Ricci, un devastante dolore, la sua vita è cambiata

Elena Sofia Ricci ha subito un drammatico lutto che le ha cambiato la vita, un dramma indimenticabile che vi raccontiamo attraverso la testimonianza dell’attrice. Ecco cosa è successo.

Elena Sofia Ricci è una grande attrice, un vanto per il nostro Paese, ha preso parte a film di grandi registi e il suo talento si è espresso anche in teatro. Tra le esperienze che può vantare nel suo curriculum c’è anche la vittoria di un globo d’oro come miglior attrice rivelazione ai suoi esordi per un film diretto da Pupi Avati, Impiegati, era il 1985.

Carlo Verdone è stato un altro importante regista con cui Elena Sofia Ricci ha collaborato per il film Io e mia sorella, dove interpretava la moglie musicista e un po’ noiosa del protagonista.

I nati tra gli anni 80 e 90 la ricorderanno senz’altro per la fortunata serie tv di Canale 5, Caro maestro, dove recitava accanto a Marco Columbro. La serie all’epoca fu un’apri pista per molte altre a seguire, pensiamo per esempio a Sei forte maestro con Emilio Solfrizzi. Maurizio Nichetti, Ferzan Ozpetek e Giovanni Veronesi sono altri nomi di importanti registi che l’hanno diretta. Negli ultimi anni una delle ultime serie Tv in cui l’abbiamo vista protagonista è stata I Cesaroni, altro successo di Canale 5 ma soprattutto Che Dio ci aiuti dove interpreta il personaggio di Suor Angela.

Proprio in riferimento a questo amato personaggio della serie e alla fine della sua parabola narrativa Elena Sofia Ricci ha fatto una dichiarazione che vi riportiamo: “Come ho detto da subito, non avrei potuto girare un intero ciclo di puntate a causa di altri impegni presi in precedenza, per esempio Fiori sopra l’inferno. Dunque, ci sarò solo nei primi tre episodi e in ulteriori due momenti, uno a metà e uno alla fine della stagione, proprio per avere il tempo di congedarmi”.

Il lutto nella vita dell’attrice

Elena Sofia Ricci ha perso una collega alla quale teneva molto e a cui era molto legata, si tratta di Carla Cassola, attrice e doppiatrice.

Elena Sofia Ricci ha espresso il suo dolore sui social con un commovente ricordo per la collega: “Ciao Carla. Non ce l’abbiamo fatta a farlo insieme questo tuo ultimo spettacolo, ma grazie per tutto quello che ci hai insegnato ancora in questi mesi. Spero di portare con me anche solo un centesimo della tua forza.”

Un pensiero commovente nel quale l’attrice ha ricordato con affetto una persona che non era solo una collega ma anche un’amica e una presenza importante nella sua vita. L’attrice ha evidentemente espresso l’ammirazione per la compianta donna e collega scomparsa di recente.

Per quanto riguarda la nostra bella e brava Elena Sofia Ricci, evidentemente la vedremo meno nella serie Che dio ci aiuti ma questo congedo vuol dire anche altre opportunità lavorative che ci permetteranno di apprezzare ancora il talento dell’attrice.