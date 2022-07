Nadia Rinaldi, il figlio è diventato più famoso di lei: l’avete visto sicuramente

Propri il figlio dell’attrice Nadia Rinaldi è un attore molto famoso ma forse non tutti lo sanno o quando lo hanno visto se ne sono accorti, ecco di chi si tratta.

Nel panorama televisivo e cinematografico italiano un nome che spicca è sicuramente quello di Nadia Rinaldi, la sua carriera tocca il massimo successo proprio negli anni Ottanta quando prende parte a pellicole di grande successo insieme ad altri colleghi attori importantissimi come Gigi Proietti, Christian De Sica e Massimo Boldi, con questi ultimi l’abbiamo vista recitare in alcuni amatissimi cinepanettoni.

Nadia è sempre stata un’attrice solare e allegra, il suo sorriso ha sempre affascinato e ammaliato il pubblico, tra i grandi successi troviamo, Vacanza di natale ’91, Quando eravamo repressi, S.P.Q.R.-2000 e 1/2 anni fa di Vanzina, Il fantasma dell’opera (di Dario Argento), Una milanese a Roma, in cui collabora con Nino Manfredi, e Miracolo Italiano.

Fin da giovane ha sempre amato la recitazione e ha lavorato duramente per raggiungere i suoi obiettivi, però nel 1998 la sua carriera prende un brutto colpo e si interrompe bruscamente perché viene arrestata per possesso di cocaina, finalizzata allo spaccio.

Un periodo davvero brutto che la famosa attrice ha affrontato per poi rimettersi in carreggiata e provare a ricostruirsi un nome, infatti nel 2018 prende parte al cast dell’Isola dei Famosi ritrovando il grande affetto del pubblico e dando prova della sua verve. Quello che forse però non tutti sanno è che Nadia Rinaldi ha avuto due figli e uno di loro è particolarmente famoso e molto probabilmente lo avete anche visto anche di recente.

Il figlio famosissimo di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è una persona che ha sempre tenuto abbastanza riservata la sua vita privata, sappiamo di lei che ha avuto un compagno, Mauro Mandolini, attore, regista teatrale e drammaturgo dal quale ha avuto proprio il figlio adesso famoso, probabilmente nato sotto la buona stella dell’arte, con entrambi i genitori molto attivi nel settore.

In seguito ha avuto un altro compagno, si è sposata con Francesco Toraldo da cui ha avuto la sua seconda figlia.

Ma chi è il famoso figlio di Nadia Rinaldi?

Si tratta di un giovane talento che è stato subito notato non solo per il suo fascino ma anche per la sua bravura, si tratta di Riccardo Mandolini. Il giovane attore ha preso parte a una delle serie che l’anno scorso ha raggiunto uno dei massimi successi nel nostro Paese, la serie tv Netflix Baby.

Un progetto molto apprezzato sia da pubblico che critica che racconta in modo romanzato una vicenda realmente accaduta, la serie è liberamente ispirata allo scandalo delle “baby squillo” dei Parioli, risalente all’anno 2013. In questa produzione il figlio di Nadia, Riccardo Mandolini, interpreta con grande successo il ruolo di Damiano Younes.