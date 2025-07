Project Hail Mary: il trailer ufficiale introduce Ryan Gosling in una missione fantascientifica mozzafiato

Il film tratto da Andy Weir promette avventura, extraterrestri e un’epica corsa contro il tempo nello spazio

Amazon MGM Studios ha rilasciato il primo trailer di Project Hail Mary, l’adattamento cinematografico del bestseller di Andy Weir (The Martian), con Ryan Gosling nei panni del prof. Ryland Grace . Diretto dal duo di successo Phil Lord e Christopher Miller, il film segue Grace che si risveglia in un’astronave, a ben 11,9 anni luce dalla Terra, senza memoria né compagni: la sua missione sarà l’ultima speranza per salvare l’umanità da una catastrofe solare .

Il trailer alterna momenti di suspense a flashback che introducono la crisi climatica: il Sole e altre stelle del vicinato stanno morendo a causa di un misterioso materiale, eccetto una stella enigmatica. Grace, scienziato titubante, è stato scelto per studiarne i segreti . Il teaser anticipa anche l’incontro con un alleato alieno, soprannominato “Rocky”: una presenza che introdurrà una dimensione inedita nei film di sopravvivenza spaziale.

Il progetto gode di un cast stellare: accanto a Gosling, compariranno Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub . Con sceneggiatura firmata da Drew Goddard, già autore dell’ottimo adattamento de The Martian, il film punta a una qualità narrativa e scientifica rigenerata .

Un trailer che mescola ironia, scienza e mistero

La prima voce di Grace, corrugata e confusa, mette già in luce l’approccio “reluctant hero”: non un astronauta esperto, ma un insegnante di scienze coinvolto in un’impresa impossibile (). Le immagini mostrano numerosi stadi di perplessità e determinazione, e la CGI regala ambientazioni realistiche in stile IMAX: l’immersione visiva è impressionante e promette un’esperienza da “space odyssey” contemporanea ().

Il momento clou del trailer è proprio l’apparizione di “Rocky”: una creatura aliena mai vista prima, che sembra diventare compagna di viaggio di Grace. La loro interazione – mostrata brevemente – suggerisce una sottotrama emotiva e riflessiva, più profonda del consueto survival.

Il contesto produttivo e le aspettative

Presentato con anticipo a CinemaCon 2025, il trailer ha generato entusiasmo tra i selezionatori, anticipando un film che punta a coniugare spettacolari effetti visivi e un’intelligenza emotiva capace di rinnovare il genere (). L’uscita mondiale è fissata per il 20 marzo 2026, con grande aspettativa da parte degli appassionati del romanzo e dei fan di Gosling .

Questa pellicola segna un momento importante nella strategia di Amazon MGM, che punta sul cinema di qualità e su pellicole da grandi schermi, non solo per il mercato streaming (). Inoltre, lavorare di nuovo insieme a Lord e Miller, già autori di blockbuster d’animazione e successi live-action, aggiunge una dimensione di fiducia creativa al progetto.

In conclusione, Project Hail Mary sembra essere il punto d’incontro perfetto tra scienza, introspezione e meraviglia cosmica. Il trailer lascia grande spazio all’immaginazione e costruisce una curiosità che sarà difficile da placare. Segnatevi la data: 20 marzo 2026 sarà un’occasione imperdibile per salire a bordo di una missione che potrebbe ridefinire il significato di speranza spaziale.