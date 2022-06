Christian De Sica si schiera apertamente e le persole sono durissime

Christian De Sica ha deciso di prendere una posizione molto chiara su una difficile questione, le sue parole sono come una stilettata.

Uno dei personaggi pubblici più influenti nel nostro Paese è senza ombra di dubbio Christian De Sica, il famoso attore ha fatto davvero la storia del cinema Italiano diventando punto di riferimento per intere generazioni, per questo quando lo stesso si espone, le sue parole acquisiscono un peso di un certo rilievo e di conseguenza, l’esporsi rappresenta una grande responsabilità, proprio perché le parole hanno un peso e se dette in maniera errata potrebbero fare danno.

Christian De Sica ha questa responsabilità e sa benissimo di dover sempre calibrare quello che dice per evitare di essere frainteso o che il messaggio che voleva far passare possa assumere significati diversi.

Come molti personaggi dello spettacolo lo stesso attore di grande successo si trova a commentare alcuni accadimenti che riguardano fatti di cronaca, proprio spinti dalla posizione in qui ci si ritrova.

Inoltre, con l’avvento della tecnologia e l’uso smodato dei social diventa ancora più immediata la condivisione di pensieri e polemiche che spesso diventano dei veri casi mediatici, d’altro canto i social sono ormai tra i primi mezzi di comunicazione istantanea tra personaggi famosi e i propri follower.

Christian De Sica si lascia andare al commento

Proprio in queste ore Christian De Sica ha deciso di condividere un pensiero personale rispetto a una vicenda molto delicata, l’attore di grande successo ha creato un rapporto davvero speciale con il suo pubblico negli anni, proprio per questo è uno dei più seguiti anche su Instagram.

Nella sua carriera si letteralmente fatto amare dagli italiani grazie al genere da lui intentato e capace di portare al cinema, durante il periodo delle feste, milioni di fedelissimi, ovviamente stiamo parlando dei Cinepanettoni. Lui e Massimo Boldi hanno costruito la loro carriera sul voler strappare una risata al loro pubblico, il desiderio di far passare qualche ora di spensieratezza lontani dai pensieri della vita quotidiana.

Anche se in moltissimi dei loro film era proprio l’ipocrisia della quotidianità ad essere messa in scena, come una specie di denuncia sociale fatta di cliché e risate, infatti anno dopo anno il loro tipo di umorismo cambiava e si evolveva per affinarsi e avvicinarsi sempre di più a quello che succedeva nel mondo.

Negli anni passati si è sentito profondamente l’allontanamento tra De Sica e Boldi e il genere che per anni ha tenuti incollati i grandi appassionati è andato sempre più a sfumare, lasciando grande malinconia, anche se Christian non abbandona mail il suo pubblico.

Questo lo fa anche attraverso il suo attivissimo canale Instagram, dove spesso condivide con i suoi follower momenti della sua vita e il suo punti di vista su alcune questioni che gli stanno particolarmente a cuore, proprio di poco fa è il suo messaggio attraverso una storia che ha catturato l’attenzione pubblica.

Christian De Sica si lascia andare alla confessione su Instagram

Indubbiamente questi mesi sono stati caratterizzati da un caso di cronaca che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso, stiamo ovviamente parlando del maxi processo tra Johnny Depp ed Amber Heard, proprio da pochissimo la faida si è chiusa e ha visto uscirne vincitore proprio l’attore americano che aveva intentato causa contro la sua ex moglie per diffamazione.

Proprio Christian De Sica ha deciso di esporsi sulla questione e le sue parole sono apparse molto decise e dirette, lo stesso ha scritto, “Contento per lui. Speriamo che sia di insegnamento per tante malintenzionate dello spettacolo”.

Un messaggio che lascia poco all’immaginazione, Christian si è sentito toccato dalla questione e ha voluto mostrare la sua felicità per l’epilogo della spinosa questione. Johnny Depp ha perso moltissimi lavori per questa causa e la sua carriera è stata messa a rischio, una situazione che potrebbe mandare in mille pezzi la vita di molti suoi colleghi, come lo stesso De Sica.