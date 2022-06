Giovanna Civitillo e Amadeus, l’adozione di cui non tutti sanno. Risale al 2020

La coppia Giovanna Civitillo-Amadeus condivide lo stesso profilo Instagram dove vengono pubblicati contenuti che riguardano il lavoro ma anche la famiglia e a proposito di famiglia di recente è stata pubblicata una foto che mostra anche un altro loro grande amore. Di chi stiamo parlando?

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti durante il programma televisivo l’Eredità nei primi anni del Duemila. Lui era il conduttore della trasmissione, mentre Giovanna era una delle ballerine. I due stanno insieme praticamente da allora e per 19 anni non si sono mai lasciati. Amadeus ha 59 anni, mentre Giovanna ha 15 anni di meno. Una differenza di età che non è mai stato un problema per l’affiatata coppia. Ma qual è l’altro amore di Giovanna Civitello e Amadeus?

Chi è l’altro amore della coppia Giovanna -Amadeus?

Giovanna e Amadeus sono genitori di un figlio di 13 anni di nome José Alberto, nato nel gennaio del 2009. Nello stesso anno – precisamente a luglio – i due si sono sposati con rito civile.

Per il rito religioso hanno dovuto aspettare il 2019, una volta che Amadeus ha ottenuto l’annullamento del primo matrimonio dalla Sacra Rota. In precedenza, infatti, il conduttore è stato sposato per 14 anni con Marisa Di Martino, con la quale nel 1997 ha avuto una figlia di nome Alice. Quest’ultima ha stretto un bellissimo rapporto anche con Giovanna e con José Alberto.

Amadeus è da tre anni alla guida del Festival di Sanremo e la sua presenza come direttore artistico della più importante kermesse musicale italiana è stata confermata anche per i prossimi due anni. Ma Giovanna e Amadeus non hanno solo il loro figlio José Alberto come unico amore. Infatti, dal 2020 c’è stata una new entry in famiglia. Ecco di chi si tratta?

Nella felice vita di Amadeus e di Giovanna Civitillo c’è un altro amore e si tratta di una cagnolina, un bellissimo Boston Terrier di nome Kira. L’amica a quattro zampe è entrata a far parte della loro famiglia nel 2020. L’annuncio era stata dato sul profilo unico della coppia con queste parole: “La famiglia si allarga Benvenuta Kira”.

Kira ora è cresciuta, è un bellissimo esemplare di razza e ha un colore bianco e nero. La sua dolcezza ha fatto appassionare delle sue avventure moltissimi fan della coppia. Giovanna e Amadeus condividono frequentemente le foto della loro cagnolina, felice nel loro giardino di casa. Poche settimane fa, dopo aver pubblicato una foto di Kira sdraiata sul prato con la sua immancabile pallina blu, Giovanna e Amadeus avevano scritto queste parole in riferimento al dolce animale: “Un altro amore”.

LEGGI ANCHE-> Amadeus, la sua carriera a rischio per colpa di quella debolezza che nasconde

Nel racconto di vita della coppia felice quindi non si parla più soltanto di lavoro, famiglia, e Festival di Sanremo ma la protagonista dei contenuti social è anche la piccola Kira.

LEGGI ANCHE -> Giovanna Civitillo su Amadeus confessa: Non riusciva più a farlo…