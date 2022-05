Giovanna Civitillo su Amadeus confessa: Non riusciva più a farlo…

Giovanna Civitillo ha rivelato cosa accadeva al marito Amadeus dopo la diretta di cinque ore dal Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo.

Giovanna Civitillo è sempre accanto al marito Amadeus che negli ultimi tre anni sta vivendo un periodo davvero fortunato in televisione. Basti pensare al successo del Festival di Sanremo rispetto al quale Amadeus è stato confermato per altre tre edizioni.

Nell’edizione del 2021 lei è stata conduttrice di PrimaFestival, lui come sappiamo è conduttore e direttore artistico della kermesse. L’edizione di quest’anno, ha visto il ritorno del pubblico dopo quella precedente che a causa della pandemia, è stata una delle più difficili di sempre, e Amadeus e Fiorello sono stati costretti a condurre lo spettacolo davanti ad un teatro completamente vuoto.

Proprio l’edizione del 2021 del Festival ha costretto Amadeus a degli sforzi maggiori rispetto a quelli previsti per il programma. Così, a raccontare la fatica del conduttore è stata la moglie, Giovanna Civitillo, che ha ricordato quanto il compagno fosse stanco al rientro dalla diretta di Sanremo.

Amadeus dopo Sanremo

Giovanna Civitillo è legata ad Amadeus da quasi venti anni e come tutti sanno i due si sono conosciuti quando Amadeus era al timone del quiz L’Eredità. I due insieme hanno un figlio José e sono ancora molto innamorati, Giovanna ha definito il compagno un vero e proprio eroe.

Conscio delle difficoltà che si dovevano affrontare nel 2021 durante il Festival, è riuscito a portare a termine un’edizione che è poi passata alla storia.

“Amadeus è stato un eroe. Ha cercato di intrattenere il pubblico, divertendo ma senza esagerare, rispettando ciò che la pandemia sta provocando – questa una testimonianza di Giovanna Civitillo in una intervista per DiPiù Tv – . E ha dovuto fare i conti con un teatro vuoto, che ‘avrebbe spezzato le gambe’ a chiunque. Ma non a lui, non a Fiorello”.

Orgogliosa di come il marito abbia condotto e portato a casa i risultati di Sanremo, la Civitillo ha aggiunto ulteriori dettagli su Amadeus e sul suo lavoro dal Teatro Ariston.

I retroscena di Sanremo

Giovanna Civitillo, infatti, si è lasciata scappare alcuni aneddoti sulla vita di Amadeus nel corso della gara canora, svelando le abitudini del conduttore nella settimana di Sanremo.

Solito non cenare prima della diretta, Amadeus si concedeva una camomilla al rientro dalle dirette, ma la stanchezza era davvero tanta.

“La camomilla in quei momenti era l’ideale: dopo cinque ore di diretta in cui Amadeus aveva dato tutto se stesso aveva solo bisogno di rilassarsi, di scaricare la tensione – ha spiegato la Civitillo, aggiungendo un ulteriore dettaglio -. A volte, quando arrivava in camerino dopo la puntata era così stanco che non riusciva neppure a spogliarsi”.