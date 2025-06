Elio: il nuovo film Pixar tra risate e avventure spaziali | In arrivo al cinema il 18 giugno 2025

In arrivo nelle sale italiane il 18 giugno 2025, Elio si prepara a trascinare il pubblico in una spassosa disavventura cosmica, ricca di emozioni e risate.

Inizialmente previsto per marzo 2024, il nuovo film Pixar ha visto slittare la sua uscita, ora fissata ufficialmente per il 18 giugno 2025.

Protagonista è Elio, un ragazzino con una fervida immaginazione e una grande passione per lo spazio, che si ritrova accidentalmente coinvolto in una crisi intergalattica di proporzioni impreviste.

In questo viaggio tra stelle e pianeti, sarà proprio lui, scambiato per l’ambasciatore della Terra, a dover affrontare sfide fuori dall’ordinario.

Con Elio, Pixar fonde la sua inconfondibile vena umoristica con un’ambientazione spaziale del tutto inedita per lo studio, promettendo un’esperienza avventurosa e sorprendente.

Un’avventura travolgente nel Communiverse

Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione, viene inaspettatamente teletrasportato nel “Communiverse”, un paradiso interplanetario abitato da civiltà aliene lontanissime. Qui lo scambiano per il nuovo leader della Terra: dovrà stringere legami con eccentrici extraterrestri, affrontare prove intergalattiche e scoprire chi è veramente e dove appartiene nell’universo.

Accanto a lui c’è la zia Olga, astrofisica esperta di esopianeti e linguaggi alieni, e il principe Glordon di Alvis-IX, un compagno anfibio capace di cogliere le più sottili microespressioni, con il quale Elio instaura un’amicizia profonda. Per guadagnarsi la fiducia del Consiglio del Communiverse, Elio affronta tre prove intergalattiche, imparando i principi della fisica quantistica dei portali spaziali e, soprattutto, il valore universale dell’empatia e della cooperazione.

Trailer e cast

Nel Trailer uscito a giugno 2023 abbiamo visto il giovane Elio che sogna di incontrare gli alieni e mostra il Communiverse, il vasto universo di creature aliene. La promozione gioca sul tema che “l’universo risponde” al desiderio di Elio. In quello successivo del novembre 2024 Elio incontra gli alieni del Communiverse. Vediamo Elio ancora incredulo tra amici alieni eccentrici (come Glordon) che lo aiutano a trovare il proprio ruolo. Il tono è di avventura comica, e nell’ultimo Trailer di maggio 2025 vengono mostrate clip aggiuntive. Appaiono momenti di suspense, per esempio Elio di fronte a una grande prova, e gag comiche con Olga e gli alieni.

Disney/Pixar ha svelato i doppiatori principali nel comunicato ufficiale. Elio è doppiato dal giovane Yonas Kibreab; la sua zia Olga da Zoe Saldaña (Oscar nominee); l’alieno Glordon da Remy Edgerly; Lord Grigon (un altro alieno) da Brad Garrett; l’ambasciatrice Questa da Jameela Jamil; e Shirley Henderson presta la voce a un personaggio chiamato “OOOOO”. Tutti lavorano sotto la regia di Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina. Il team creativo include talenti già noti: la regista Domee Shi (premio Oscar per il cortometraggio Bao e regista di Turning Red) co-dirige il film insieme ad Adrian Molina (già co-regista e sceneggiatore di Coco) e alla debuttante Madeline Sharafian (già regista del corto Pixar Burrow. La produttrice Mary Alice Drumm vanta esperienza in Coco come associate producer.