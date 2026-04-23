Wile E. Coyote torna in tribunale | Il trailer di Coyote vs ACME sorprende i fan: una storia mai vista per i Looney Tunes

Un ribaltamento totale della narrativa classica che trasforma il predatore più sfortunato in protagonista assoluto

Dopo un percorso produttivo complesso e pieno di ostacoli, “Coyote vs ACME” si mostra finalmente al pubblico con il suo primo trailer ufficiale. Il film, atteso nelle sale il 28 agosto 2026, rappresenta una delle operazioni più curiose e imprevedibili legate al mondo dei Looney Tunes, capace di reinventare completamente uno dei personaggi più iconici dell’animazione.

Questa volta il centro della storia non è il solito inseguimento tra Wile E. Coyote e Beep Beep, ma una vicenda decisamente più originale: il coyote decide di portare in tribunale la ACME, accusandola di avergli causato danni fisici e psicologici attraverso i suoi prodotti difettosi. Una premessa che ribalta totalmente il punto di vista tradizionale e offre una nuova chiave di lettura del personaggio.

Un cambio di prospettiva che rinnova un’icona

Il trailer mette subito in chiaro l’intento del film: raccontare la storia dal punto di vista del protagonista più sfortunato della storia dei cartoni animati. Per anni, il pubblico ha assistito ai suoi fallimenti senza mai soffermarsi davvero sulle conseguenze. Ora, invece, il racconto si concentra proprio su questo aspetto, trasformando il Coyote in una figura quasi tragica, ma sempre con una forte componente comica.

Accanto a lui troviamo il suo avvocato, interpretato da Will Forte, che lo accompagnerà nella causa contro la multinazionale responsabile delle sue disavventure. Dall’altra parte della barricata c’è invece John Cena, nei panni del manager della ACME, pronto a difendere l’azienda in un confronto che promette momenti esilaranti e surreali.

Il film alterna sequenze live action e animazione, riportando sullo schermo anche altri personaggi storici come Bugs Bunny, Daffy Duck e Titti. Un elemento che contribuisce a mantenere vivo il legame con l’universo originale, pur introducendo una narrazione completamente nuova.

Una produzione travagliata diventata caso mediatico

Oltre alla storia raccontata sullo schermo, “Coyote vs ACME” porta con sé una vicenda produttiva altrettanto interessante. Nel novembre 2023, Warner Bros. aveva deciso di cancellare il film, nonostante fosse già completato, con l’obiettivo di ottenere una detrazione fiscale di circa 30 milioni di dollari su un budget complessivo di 70 milioni.

La decisione aveva scatenato una forte reazione nel settore cinematografico, tra critiche e proteste da parte di addetti ai lavori e fan. Di fronte al clamore mediatico, lo studio ha poi fatto marcia indietro, concedendo ai produttori la possibilità di trovare un nuovo distributore.

Dopo mesi di trattative, è stato raggiunto un accordo con Ketchup Entertainment, che ha permesso al film di arrivare finalmente nelle sale. Una svolta che ha trasformato il progetto in un vero e proprio simbolo di resilienza produttiva, capace di conquistare l’interesse del pubblico ancora prima dell’uscita.

Con un trailer che punta su ironia, originalità e un approccio narrativo completamente ribaltato, “Coyote vs ACME” si prepara a diventare una delle sorprese più interessanti della stagione cinematografica. Resta da capire se questa nuova visione riuscirà davvero a convincere il pubblico, ma una cosa è certa: il Coyote non è mai stato così protagonista.