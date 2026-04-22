Hokum spaventa già prima dell’uscita | Il trailer finale inquieta il pubblico: perché tutti ne parlano

Il nuovo horror di Damian McCarthy conquista la critica e promette un’esperienza disturbante

Un luogo isolato, una presenza invisibile e un protagonista destinato a perdere il controllo. Hokum, il nuovo film horror diretto da Damian McCarthy, si prepara a debuttare nei cinema statunitensi il 1° maggio 2026, ma il trailer finale ha già acceso l’attenzione di pubblico e critica. L’attesa è alta, anche grazie ai primi riscontri estremamente positivi arrivati dalle proiezioni in anteprima.

Presentato al SXSW, il film ha ottenuto un sorprendente 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, confermando il crescente interesse attorno al regista irlandese, già apprezzato per lavori come Caveat e Oddity. Un risultato che rafforza la sua posizione tra i nomi emergenti più interessanti del panorama horror contemporaneo.

Un incubo che nasce dal silenzio

La storia segue Ohm Bauman, interpretato da Adam Scott, uno scrittore solitario che si reca in una remota locanda nel cuore dell’Irlanda per disperdere le ceneri dei suoi genitori. Un viaggio che dovrebbe rappresentare una chiusura emotiva si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro.

Nel corso del soggiorno, l’uomo entra in contatto con racconti inquietanti legati a una presunta presenza: un’antica strega che infesterebbe la suite nuziale della struttura. Da quel momento, la realtà inizia a incrinarsi. Visioni disturbanti, sparizioni misteriose e una tensione crescente spingono il protagonista verso un confronto inevitabile con il proprio passato.

Il trailer suggerisce un horror costruito più sull’atmosfera che sull’effetto immediato, dove il senso di minaccia cresce lentamente, insinuandosi nella mente dello spettatore. Un approccio che punta a creare inquietudine attraverso dettagli e suggestioni, piuttosto che attraverso scene esplicite.

Un regista sempre più centrale nel nuovo horror

Con Hokum, Damian McCarthy sembra voler consolidare uno stile preciso, fatto di ambientazioni isolate, tensione psicologica e narrazioni che esplorano il lato più oscuro della mente umana. Dopo i primi due film, che non hanno avuto una distribuzione cinematografica in Italia, anche questo nuovo progetto potrebbe seguire un percorso simile, almeno inizialmente.

Al momento, infatti, non ci sono informazioni ufficiali su un’uscita italiana, ma l’interesse crescente potrebbe cambiare rapidamente lo scenario. Il successo internazionale e il passaparola potrebbero spingere distributori e piattaforme a puntare su un titolo che sembra avere tutte le caratteristiche per distinguersi nel genere.

Il trailer finale lascia intravedere un’esperienza intensa e disturbante, capace di giocare con le paure più profonde senza ricorrere a soluzioni facili. Se le aspettative saranno confermate, Hokum potrebbe diventare uno dei titoli horror più discussi del 2026, segnando un ulteriore passo nella crescita di un autore ormai sempre più riconoscibile.